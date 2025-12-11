Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair та Wizz Air — коли можна придбати найдешевші квитки

Ryanair та Wizz Air — коли можна придбати найдешевші квитки

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 07:55
Коли найвигідніше купувати квитки Ryanair та Wizz Air — час та день тижня
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Кожен мандрівник мріє "урвати" квиток на літак по вигідній ціні. Найдешевші рейси популярних лоукостерів Ryanair та Wizz Air може бути непросто знайти, але завдяки ретельному плануванню ви можете летіти за набагато приємнішими цінами.

Новини.LIVE розкажуть, коли Ryanair та Wizz Air продають найдешевші квитки.

Реклама
Читайте також:

Wizz Air

Ціни на квитки зазвичай зростають із наближенням дати вильоту, особливо якщо попит на рейс високий. Найкращий час для бронювання за найнижчими цінами — зазвичай за вісім тижнів до вильоту. Окрім того, нічний час зазвичай є найдешевшим для польотів.

Виліт в середині тижня замість п'ятниці чи вихідних також дасть вам можливість суттєво зекономити. Окрім того, можна підписатися на розсилку компанії — іноді пасажирам дарують промокоди із приємними знижками на рейси.

Ryanair

Найвигідніше бронювати рейс за 15–25 тижнів до вильоту — на цьому етапі лоукостер тестує ринок, і попит ще не визначений. Ціни зазвичай нижчі, особливо якщо ви летите в піковий період. Цінник зазвичай зростає зі збільшенням попиту і чекати на раптове падіння цін — це ризиковано, особливо на маршрутах із високим трафіком. 

Уникайте шкільних канікул і пікових літніх місяців. Краще планувати подорож у квітні замість липня або в січні замість грудня — так квитки обійдуться в рази дешевше. Найвигідніше їх бронювати на рейси із вильотом у вівторок та середу.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси подорож Wizz Air туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації