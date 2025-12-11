Коли найвигідніше купувати квитки Ryanair та Wizz Air — час та день тижня

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Кожен мандрівник мріє "урвати" квиток на літак по вигідній ціні. Найдешевші рейси популярних лоукостерів Ryanair та Wizz Air може бути непросто знайти, але завдяки ретельному плануванню ви можете летіти за набагато приємнішими цінами.

Новини.LIVE розкажуть, коли Ryanair та Wizz Air продають найдешевші квитки.

Wizz Air

Ціни на квитки зазвичай зростають із наближенням дати вильоту, особливо якщо попит на рейс високий. Найкращий час для бронювання за найнижчими цінами — зазвичай за вісім тижнів до вильоту. Окрім того, нічний час зазвичай є найдешевшим для польотів.

Виліт в середині тижня замість п'ятниці чи вихідних також дасть вам можливість суттєво зекономити. Окрім того, можна підписатися на розсилку компанії — іноді пасажирам дарують промокоди із приємними знижками на рейси.

Ryanair

Найвигідніше бронювати рейс за 15–25 тижнів до вильоту — на цьому етапі лоукостер тестує ринок, і попит ще не визначений. Ціни зазвичай нижчі, особливо якщо ви летите в піковий період. Цінник зазвичай зростає зі збільшенням попиту і чекати на раптове падіння цін — це ризиковано, особливо на маршрутах із високим трафіком.

Уникайте шкільних канікул і пікових літніх місяців. Краще планувати подорож у квітні замість липня або в січні замість грудня — так квитки обійдуться в рази дешевше. Найвигідніше їх бронювати на рейси із вильотом у вівторок та середу.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без додаткової плати.