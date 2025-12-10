Ryanair скасує 20 маршрутів у аеропорту Бельгії Брюссель-Шарлеруа — деталі

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair прийняв рішення скоротити рейси в другому за величиною аеропорту Бельгії Брюссель-Шарлеруа. Попри те, що він був одним із хабів компанії, їй стало невигідно організовувати польоти через різке підвищення зборів та податків.

В компанії оголосили, що скоротять 1 млн місць (-22%), заберуть 5 літаків та скасують 20 маршрутів зі свого зимового розкладу 26/27 у Брюсселі через регресивне рішення бельгійського уряду подвоїти авіаційний податок до 10 євро за кожного пасажира.

"Це значне підвищення вартості зборів, яке вже було збільшено на 150% у липні (всього 5 місяців тому), робить Бельгію абсолютно неконкурентоспроможною порівняно з іншими ринками ЄС, такими як Швеція, Угорщина, Італія та Словаччина, де уряди скасовують авіаційні податки, щоб стимулювати транспортний потік, туризм та створення робочих місць", — пояснили в Ryanair.

В компанії закликали прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера скасувати авіаційний податок, інакше транспортний потік в країні впаде, а ціни на квитки різко зростуть, як це сталося в Австрії та Німеччині, де уряди неодноразово підвищували податки.

