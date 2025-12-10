Відео
Україна
Головна Транспорт Ryanair скоротить кількість рейсів в одному з аеропортів ЄС

Ryanair скоротить кількість рейсів в одному з аеропортів ЄС

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:07
Ryanair скасує 20 маршрутів у аеропорту Бельгії Брюссель-Шарлеруа — деталі
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair прийняв рішення скоротити рейси в другому за величиною аеропорту Бельгії Брюссель-Шарлеруа. Попри те, що він був одним із хабів компанії, їй стало невигідно організовувати польоти через різке підвищення зборів та податків.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Читайте також:

В Бельгії авіаквитки стануть менш доступними

В компанії оголосили, що скоротять 1 млн місць (-22%), заберуть 5 літаків та скасують 20 маршрутів зі свого зимового розкладу 26/27 у Брюсселі через регресивне рішення бельгійського уряду подвоїти авіаційний податок до 10 євро за кожного пасажира.

"Це значне підвищення вартості зборів, яке вже було збільшено на 150% у липні (всього 5 місяців тому), робить Бельгію абсолютно неконкурентоспроможною порівняно з іншими ринками ЄС, такими як Швеція, Угорщина, Італія та Словаччина, де уряди скасовують авіаційні податки, щоб стимулювати транспортний потік, туризм та створення робочих місць", — пояснили в Ryanair.

В компанії закликали прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера скасувати авіаційний податок, інакше транспортний потік в країні впаде, а ціни на квитки різко зростуть, як це сталося в Австрії та Німеччині, де уряди неодноразово підвищували податки.

Раніше ми розповідали, що Ryanair додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. Компанія оприлюднила рекордний літній розклад на 2026 рік

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси літак Бельгія туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
