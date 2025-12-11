Когда выгоднее всего покупать билеты Ryanair и Wizz Air — время и день недели

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Каждый путешественник мечтает "урвать" билет на самолет по выгодной цене. Самые дешевые рейсы популярных лоукостеров Ryanair и Wizz Air может быть непросто найти, но благодаря тщательному планированию вы можете лететь по гораздо более приятным ценам.

Новини.LIVE расскажут, когда Ryanair и Wizz Air продают самые дешевые билеты.

Реклама

Читайте также:

Wizz Air

Цены на билеты обычно растут с приближением даты вылета, особенно если спрос на рейс высокий. Лучшее время для бронирования по самым низким ценам — обычно за восемь недель до вылета. Кроме того, ночное время обычно является самым дешевым для полетов.

Вылет в середине недели вместо пятницы или выходных также даст вам возможность существенно сэкономить. Кроме того, можно подписаться на рассылку компании — иногда пассажирам дарят промокоды с приятными скидками на рейсы.

Ryanair

Выгоднее всего бронировать рейс за 15-25 недель до вылета — на этом этапе лоукостер тестирует рынок, и спрос еще не определен. Цены обычно ниже, особенно если вы летите в пиковый период. Ценник обычно растет с увеличением спроса и ждать внезапного падения цен — это рискованно, особенно на маршрутах с высоким трафиком.

Избегайте школьных каникул и пиковых летних месяцев. Лучше планировать путешествие в апреле вместо июля или в январе вместо декабря — так билеты обойдутся в разы дешевле. Выгоднее всего их бронировать на рейсы с вылетом во вторник и среду.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.