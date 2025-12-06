Відео
Ryanair чи Wizz Air — де менше вимог до ручної поклажі

Дата публікації: 6 грудня 2025 10:12
Ручна поклажа Ryanair чи Wizzair у 2025 році — розміри та вага
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: ryanair.com

Більшість авіакомпаній приховують від пасажирів додаткові витрати в аеропорту. Зокрема, в популярних лоукостерів Ryanair та Wizz Air доволі сувора політика щодо багажу. Проте є спосіб уникнути надмірних витрат — компактно спакувати речі у ручну поклажу. Однак дозволені розміри сумок та рюкзаків у компаніях різні.

Новини.LIVE розкажуть про дозволену вагу ручної поклажі в популярних авіакомпаніях.

Читайте також:

Ryanair

Всі типи тарифів Ryanair дозволяють взяти із собою невелику особисту сумку, яка повинна поміститися під сидінням, розташованим перед пасажиром. Це може не лише сумка, а й рюкзак, розміри якого не перевищують 40 x 30 x 20 см. Якщо у вас є квиток пріоритетного класу, ви можете взяти з собою дві сумки до 40 x 30 x 20 см кожна.

Друга сумка може бути трохи більшою, розміром 55 x 40 x 20 см. Вона повинна важити менше ніж 10 кг, оскільки її будуть зберігати у верхньому багажному відсіку.

Wizz Air

Wizz Air дозволяє без доплат брати на борт літака сумку розмірами до 40 x 30 x 20 см та максимальною вагою до 10 кг. Сумка, рюкзак або чохол для ноутбука мають поміщатися під сидінням перед пасажирами. Пасажири Wizz Priority можуть взяти з собою додаткову сумку на колесах розмірами до 55 x 40 x 23 см та вагою до 10 кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що Ryanair на тлі мирних перемовин США, України та Росії про завершення миру будує плани повернення до аеропортів Києва, Львова та Одеси. Лоукостер готовий відновити рейси до України у короткі терміни.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
