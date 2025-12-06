Ручна поклажа Ryanair чи Wizzair у 2025 році — розміри та вага

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: ryanair.com

Більшість авіакомпаній приховують від пасажирів додаткові витрати в аеропорту. Зокрема, в популярних лоукостерів Ryanair та Wizz Air доволі сувора політика щодо багажу. Проте є спосіб уникнути надмірних витрат — компактно спакувати речі у ручну поклажу. Однак дозволені розміри сумок та рюкзаків у компаніях різні.

Новини.LIVE розкажуть про дозволену вагу ручної поклажі в популярних авіакомпаніях.

Ryanair

Всі типи тарифів Ryanair дозволяють взяти із собою невелику особисту сумку, яка повинна поміститися під сидінням, розташованим перед пасажиром. Це може не лише сумка, а й рюкзак, розміри якого не перевищують 40 x 30 x 20 см. Якщо у вас є квиток пріоритетного класу, ви можете взяти з собою дві сумки до 40 x 30 x 20 см кожна.

Друга сумка може бути трохи більшою, розміром 55 x 40 x 20 см. Вона повинна важити менше ніж 10 кг, оскільки її будуть зберігати у верхньому багажному відсіку.

Wizz Air

Wizz Air дозволяє без доплат брати на борт літака сумку розмірами до 40 x 30 x 20 см та максимальною вагою до 10 кг. Сумка, рюкзак або чохол для ноутбука мають поміщатися під сидінням перед пасажирами. Пасажири Wizz Priority можуть взяти з собою додаткову сумку на колесах розмірами до 55 x 40 x 23 см та вагою до 10 кг.

