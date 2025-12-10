Видео
Главная Транспорт Ryanair сократит количество рейсов в одном из аэропортов ЕС

Ryanair сократит количество рейсов в одном из аэропортов ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:07
Ryanair отменит 20 маршрутов в аэропорту Бельгии Брюссель-Шарлеруа — детали
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair принял решение сократить рейсы во втором по величине аэропорту Бельгии Брюссель-Шарлеруа. Несмотря на то, что он был одним из хабов компании, ей стало невыгодно организовывать полеты из-за резкого повышения сборов и налогов.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Читайте также:

В Бельгии авиабилеты станут менее доступными

В компании объявили, что сократят 1 млн мест (-22%), заберут 5 самолетов и отменят 20 маршрутов из своего зимнего расписания 26/27 в Брюсселе из-за регрессивного решения бельгийского правительства удвоить авиационный налог до 10 евро за каждого пассажира.

"Это значительное повышение стоимости сборов, которое уже было увеличено на 150% в июле (всего 5 месяцев назад), делает Бельгию абсолютно неконкурентоспособной по сравнению с другими рынками ЕС, такими как Швеция, Венгрия, Италия и Словакия, где правительства отменяют авиационные налоги, чтобы стимулировать транспортный поток, туризм и создание рабочих мест", — пояснили в Ryanair.

В компании призвали премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера отменить авиационный налог, иначе транспортный поток в стране упадет, а цены на билеты резко вырастут, как это произошло в Австрии и Германии, где правительства неоднократно повышали налоги.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Компания обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы самолет Бельгия туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
