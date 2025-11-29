Відео
Ryanair скасувала підписку Prime — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 21:33
Пасажири більше не зможуть скористатися Ryanair Prime — що відомо
Літак Ryanair. Фото: Bloomberg
Ключові моменти Чи унікальна підписка Ryanair Prime

Бюджетна авіакомпанія Ryanair скасувала підписку Prime, яка надавала суттєві знижки на квитки. Членство в програмі лоукостера коштувало 90 євро на рік. В компанії зізнались, що в неї було вкладено в рази більше коштів, ніж вона принесла доходу.

Про це пише The Sun.

В Ryanair повідомили, що до програми приєдналося 55 000 підписників, які принесли 4,2 млн євро. Втім, компанія витратила на реалізацію цієї програми 6 млн євро.

"Цей експеримент коштував більше, ніж приніс", — повідомила директорка з маркетингу Ryanair Дара Брейді.

Хоча послуга Prime більше недоступна, 55 000 членів продовжать користуватися своєю оплаченою підпискою. Підписка давала можливість мандрівникам можливість заощадити сотні доларів на прихованих комісіях — на бронюванні місць та страхуванні подорожей. Членам також надавався доступ до ексклюзивного продажу квитків із найкращими цінами на квитки.

За даними бюджетної авіакомпанії, члени програми Prime, які здійснювали 12 перельотів на рік, заощаджували до 500 євро.

Раніше експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
