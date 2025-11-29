Видео
Ryanair отменила подписку Prime — в чем причина

Ryanair отменила подписку Prime — в чем причина

Дата публикации 29 ноября 2025 21:33
Пассажиры больше не смогут воспользоваться Ryanair Prime - что известно
Самолет Ryanair. Фото: Bloomberg
Ключевые моменты Уникальна ли подписка Ryanair Prime

Бюджетная авиакомпания Ryanair отменила подписку Prime, которая предоставляла существенные скидки на билеты. Членство в программе лоукостера стоило 90 евро в год. В компании признались, что в нее было вложено в разы больше средств, чем она принесла дохода.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Уникальна ли подписка Ryanair Prime

В Ryanair сообщили, что к программе присоединилось 55 000 подписчиков, которые принесли 4,2 млн евро. Впрочем, компания потратила на реализацию этой программы 6 млн евро.

"Этот эксперимент стоил больше, чем принес", — сообщила директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди.

Хотя услуга Prime больше недоступна, 55 000 членов продолжат пользоваться своей оплаченной подпиской. Подписка давала возможность путешественникам возможность сэкономить сотни долларов на скрытых комиссиях — на бронировании мест и страховании путешествий. Членам также предоставлялся доступ к эксклюзивной продаже билетов с лучшими ценами на билеты.

По данным бюджетной авиакомпании, члены программы Prime, которые совершали 12 перелетов в год, экономили до 500 евро.

Ранее эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы авиабилеты путешествие транспорт туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
