Ryanair розширив розклад в Познані — куди можна вигідно дістатись

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Популярний ірландський лоукостер Ryanair розширив свій хаб у великому польському місті Познань. Компанія додала до літнього розкладу 3 нові авіарейси.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Ryanair.

Новий розклад Ryanair в Познані

Лоукостер влітку розмістить в Познані 5 своїх літаків. Зокрема, пасажирів доставлятимуть два сучасні літаки Boeing 737-8200 "Gamechanger", які генерують на 40% менше шуму, споживають на 16% менше палива та пропонують на 4% більше місць у порівнянні з попередніми моделями.

Розширення бази принесе додаткові переваги регіону — збільшення туристичних потоків, створення нових робочих місць та стимулювання місцевої економіки.

Мандрівники зможуть вигідно дістатись з Познані до двох столиць Балканів – Подгориці (Чорногорія) і Тирани (Албанія). Також буде відкрито новий рейс до Шаннону (Ірландія).

З нагоди відкриття нового літнього розкладу в Познані Ryanair підготував спеціальну акцію на квитки. Ціни стартують від 126 злотих (приблизно 1500 гривень). Акційна пропозиція діє лише до 19 лютого.

Що ще варто знати українцям

У міжнародному аеропорту Краків-Баліце у Польщі пасажирам суттєво спростили життя — їм дозволили брати із собою в ручну поклажу та багаж до двох літрів рідини.

Пом'якшення стало можливим завдяки новим сучасним комп’ютерним сканерам безпеки.

Відтепер пасажирам можна не пакувати косметику та ліки в окремі ємності об’ємом до 100 мл.

Раніше ми розповідали, що Ryanair суворо забороняє класти в ручну поклажу деякі предмети — один із них є особливо популярним у зимовий сезон. через порушення правил пасажирам можуть відмовити у посадці.

Також писали, як правильно зареєструватися на рейс Ryanair. Якщо ви не встигнете пройти чек-ін за 2 години до вильоту — в аеропорту за реєстрацію доведеться вже викласти 55 євро.