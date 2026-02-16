Видео
Главная Транспорт Ryanair расширил присутствие в одном из аэропортов Польши — новые рейсы

Дата публикации 16 февраля 2026 15:47
Ryanair расширил расписание в Познани — куда можно выгодно добраться
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Популярный ирландский лоукостер Ryanair расширил свой хаб в крупном польском городе Познань. Компания добавила к летнему расписанию 3 новых авиарейса.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Ryanair

Новое расписание Ryanair в Познани

Лоукостер летом разместит в Познани 5 своих самолетов. В частности, пассажиров будут доставлять два современных самолета Boeing 737-8200 "Gamechanger", которые генерируют на 40% меньше шума, потребляют на 16% меньше топлива и предлагают на 4% больше мест по сравнению с предыдущими моделями.

Расширение базы принесет дополнительные преимущества региону — увеличение туристических потоков, создание новых рабочих мест и стимулирование местной экономики.

Путешественники смогут выгодно добраться из Познани до двух столиц Балканов — Подгорицы (Черногория) и Тираны (Албания). Также будет открыт новый рейс в Шаннон (Ирландия).

По случаю открытия нового летнего расписания в Познани Ryanair подготовил специальную акцию на билеты. Цены стартуют от 126 злотых (примерно 1500 гривен). Акционное предложение действует только до 19 февраля.

Что еще стоит знать украинцам

В международном аэропорту Краков-Балице в Польше пассажирам существенно упростили жизнь — им разрешили брать с собой в ручную кладь и багаж до двух литров жидкости.

Смягчение стало возможным благодаря новым современным компьютерным сканерам безопасности.

Отныне пассажирам можно не паковать косметику и лекарства в отдельные емкости объемом до 100 мл.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair строго запрещает класть в ручную кладь некоторые предметы — один из них особенно популярен в зимний сезон. из-за нарушения правил пассажирам могут отказать в посадке.

Также писали, как правильно зарегистрироваться на рейс Ryanair. Если вы не успеете пройти чек-ин за 2 часа до вылета — в аэропорту за регистрацию придется уже выложить 55 евро.

Польша авиарейсы путешествие самолеты Балканы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
