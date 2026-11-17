Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair скорочує розклад польотів. Компанія має скасовує два маршрути до казкового європейського міста.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Ryanair "порізав" розклад польотів до Франції

Зазначається, що вже з наступного року рейси з Единбурга та Борнмута (Британія) до Бержерака (Франція) більше не здійснюватимуться.

Скорочення розкладу лоукостера пов’язане з податками та субсидіями.

Очікується, що у 2027 році кількість пасажирів аеропорту Франції порівняно з 2025 роком скоротиться на 50 відсотків.

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Раніше компанія Ryanair призупинила всі свої зимові рейси в Бержераку на сезон 2025/2026 року в рамках більш масштабного скорочення кількості місць на 750 000 по всій Франції.

Бержерак — це мальовниче середньовічне місто, відоме своїми вузькими брукованими вуличками та виноградниками, де вирощують десертні сорти вина.

Проте Ryanair залишив кілька рейсів з Британії до популярного французького курорту. Літаки доставлятимуть пасажирів до Бержерака з Лондона, Ліверпуля та Іст-Мідлендса.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair закрив свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.

Крім того Новини.LIVE інформували, яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.