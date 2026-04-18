Правила Ryanair у квітні 2026 року: які гаджети можна брати в літак пасажирам

Літак Ryanair чекає на пасажирів. Фото: ryanair.com

Багато мандрівників починають збирати валізи на травневі канікули або вже мріють про літні подорожі. Не зайвим бути в курсі постійно оновлюваних правил авіакомпаній. Зокрема, варто знати, скільки гаджетів можна перевозити на борту Ryanair.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Які гаджети не заборонені на борту Ryanair

Ryanair обмежує кількість особистих гаджетів на борту до 15 одиниць (смартфони, планшети, ноутбуки, фотоапарати, портативні ігрові консолі, навушники та інше).

Пасажирам дозволяється перевозити до 20 пристроїв із літієвими батареями або павербанками потужністю до 100 Вт·год кожна.

Запасні літієві батареї (включно з портативними зарядними пристроями) повинні бути індивідуально захищені від короткого замикання шляхом розміщення в оригінальній роздрібній упаковці або іншим способом ізоляції контактів, наприклад, заклеюванням відкритих контактів скотчем або розміщенням кожної батареї в окремому поліетиленовому пакеті чи захисному чохлі.

Їх необхідно перевозити виключно в ручній поклажі.

Пристрої або акумулятори потужністю понад 100 Вт·год заборонено перевозити як у салоні, так і в багажному відсіку (за винятком акумуляторів для електричних інвалідних візків).

Запасні акумулятори, зокрема портативні зарядні пристрої, суворо заборонено перевозити у зареєстрованому багажі.

Мандрівники можуть брати з собою на борт електронні сигарети або пристрої для вейпінгу, але користування цими пристроями під час польоту суворо заборонено.

Крім того, пасажирам слід пам’ятати, що смарт валізи з незнімними батареями також забороняється здавати в багаж.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що цього літа польський аеропорт Катовце стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.