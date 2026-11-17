Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair сокращает расписание рейсов. Компания отменяет два маршрута в сказочный европейский город.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Ryanair "сократил" расписание рейсов во Францию

Отмечается, что уже со следующего года рейсы из Эдинбурга и Борнмута (Великобритания) в Бержерак (Франция) больше не будут осуществляться.

Сокращение расписания лоукостера связано с налогами и субсидиями.

Ожидается, что в 2027 году количество пассажиров аэропорта во Франции по сравнению с 2025 годом сократится на 50 процентов.

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Ранее компания Ryanair приостановила все свои зимние рейсы в Бержерак на сезон 2025/2026 года в рамках более масштабного сокращения количества мест на 750 000 по всей Франции.

Бержерак — это живописный средневековый город, известный своими узкими мощеными улочками и виноградниками, где выращивают десертные сорта вина.

Тем не менее Ryanair оставила несколько рейсов из Великобритании в популярный французский курорт. Самолеты будут доставлять пассажиров в Бержерак из Лондона, Ливерпуля и Ист-Мидлендса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair закрыл свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения на перевозку портативных зарядных устройств.