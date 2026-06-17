Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як забронювати найкраще місце в літаку Ryanair: маловідомий трюк

Як забронювати найкраще місце в літаку Ryanair: маловідомий трюк

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 07:32
Check-in Ryanair: як пасажиру зекономити на бронюванні місц
Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Як відомо досвідченим мандрівникам, більшість лоукостерів встановлює додаткову плату за реєстрацію на рейс. Якщо ви хочете сидіти поруч із другом або віддаєте перевагу місцю біля вікна чи біля проходу, доведеться доплатити. Зокрема, у Ryanair вартість бронювання коливається від 5 євро до 30 євро. 

Про те, як не переплачувати й зайняти зручне місце в літаку Ryanair, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Як забронювати найкращі місця в літаку Ryanair без доплат

Якщо не забронювати місце, ви опинитеся поруч із незнайомцями і отримаєте найменш привабливе місце з усіх доступних. Проте є невеликий трюк, який дасть можливість зручно сісти в літаку та при цьому не переплачувати.

Все, що потрібно зробити, — це відкласти реєстрацію до останньої можливої миті. У випадку з Ryanair це потрібно зробити онлайн щонайменше за дві години до запланованого часу вильоту. Чим ближче до вильоту — тим краще місце вам буде призначено.

Річ у тім, що система Ryanair розподіляє найменш привабливі місця тим, хто реєструється заздалегідь. В компанії роблять ставку на те, що вимогливі до комфорту пасажири передумають і після невдалого розподілу оберуть за доплату місце вищого класу.

Читайте також:

Преміум-місця залишаються незайнятими аж до останньої хвилини в надії, що пасажири вирішать їх придбати. Якщо ж ці місця залишаться вільними, їх віддадуть тим, хто зареєструвався на рейс в останні хвилини.

Проте варто врахувати, що гра в "рулетку з місцями" на рейсах Ryanair може обійтися дорого. Лоукостер стягує з пасажирів плату у розмірі 55 євро за пізню реєстрацію. Якщо ви прорахуєтеся з цим ризиком, ваш рейс стане значно дорожчим. Пам'ятайте, що реєстрація закривається за 2 години до вильоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації