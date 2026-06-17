Check-in Ryanair: як пасажиру зекономити на бронюванні місц

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Як відомо досвідченим мандрівникам, більшість лоукостерів встановлює додаткову плату за реєстрацію на рейс. Якщо ви хочете сидіти поруч із другом або віддаєте перевагу місцю біля вікна чи біля проходу, доведеться доплатити. Зокрема, у Ryanair вартість бронювання коливається від 5 євро до 30 євро.

Про те, як не переплачувати й зайняти зручне місце в літаку Ryanair, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Як забронювати найкращі місця в літаку Ryanair без доплат

Якщо не забронювати місце, ви опинитеся поруч із незнайомцями і отримаєте найменш привабливе місце з усіх доступних. Проте є невеликий трюк, який дасть можливість зручно сісти в літаку та при цьому не переплачувати.

Все, що потрібно зробити, — це відкласти реєстрацію до останньої можливої миті. У випадку з Ryanair це потрібно зробити онлайн щонайменше за дві години до запланованого часу вильоту. Чим ближче до вильоту — тим краще місце вам буде призначено.

Річ у тім, що система Ryanair розподіляє найменш привабливі місця тим, хто реєструється заздалегідь. В компанії роблять ставку на те, що вимогливі до комфорту пасажири передумають і після невдалого розподілу оберуть за доплату місце вищого класу.

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Преміум-місця залишаються незайнятими аж до останньої хвилини в надії, що пасажири вирішать їх придбати. Якщо ж ці місця залишаться вільними, їх віддадуть тим, хто зареєструвався на рейс в останні хвилини.

Проте варто врахувати, що гра в "рулетку з місцями" на рейсах Ryanair може обійтися дорого. Лоукостер стягує з пасажирів плату у розмірі 55 євро за пізню реєстрацію. Якщо ви прорахуєтеся з цим ризиком, ваш рейс стане значно дорожчим. Пам'ятайте, що реєстрація закривається за 2 години до вильоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.