Ryanair закриває базу в Берліні та скорочує рейси: що зміниться для пасажирів

Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair.

Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair закриває свою базу в Берліні. Вже з 24 жовтня лоукостер прибере сім літаків з аеропорту столиці Німеччини. Крім того авіаперевізник суттєво скоротить кількість рейсів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Представники авіакомпанії назвали Берлін "найгіршим аеропортом Європи". Зокрема, пасажиропотік впав на 27% — з 36 мільйонів пасажирів у 2019 році до 26 мільйонів у 2025 році.

Там додали, що всі сім літаків, що базуються в Берліні, будуть перерозподілені до аеропортів з нижчими витратами в інших державах ЄС, які скасували авіаційні податки, таких як Швеція, Словаччина, Албанія та Італія.

Крім того, Ryanair скоротить зимовий розклад до Берліну на 50%.

Читайте також:

Генеральний директор Ryanair DAC Едді Вілсон також розкритикував німецьку авіацію як "зруйновану" та ту, яка "не має плану дій щодо зниження авіаційних податків та зборів".

Зокрема, з 2019 року авіаційний податок в Німеччині подвоївся з 7,30 євро до 15,50 євро за пасажира. Крім того, вже найближчим часом до 10 євро можуть зрости збори за безпеку. Збори за управління повітряним рухом зросли за цей час втричі — до 3,30 євро за пасажира. Крім того, до 2029 року набуде чинності ще одне підвищення авіаційних зборів на 10%.

Представники берлінського аеропорту були здивовані таким кроком авіакомпанії. Там запевнили, що найближчим часом не планувалося збільшення авіаційних податків.

Крім того, нещодавно Федеральний кабінет міністрів схвалив плани щодо зниження авіаційних зборів (Luftverkehrsteuer) до рівня 2024 року.

