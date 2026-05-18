Ryanair планує підвищити ціни на авіаквитки: коли запровадять нові тарифи

Посадка на літак Ryanair.

В авіакомпанії Ryanair допустили, що восени квитки можуть подорожчати. При цьому зараз лоукостер, навпаки, опускає ціни на частину літніх рейсів через слабкий попит на бронювання. Але пасажирів попереджають, що звичка купувати квитки в останній момент може дорого обійтися ближче до кінця року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Ціни на осінь вже інші

В авіакомпанії кажуть, що проблем із паливом цього літа не прогнозують. Але ситуація з цінами на квитки восени вже не виглядає так безхмарно. Фінансовий директор Ryanair Ніл Сорахан визнав, що подорожчання цілком можливе.

При цьому, останні кілька тижнів перевізник, навпаки, змушений був знижувати вартість рейсів. На рішення вплинула нестабільність на Близькому Сході та загальна нервозність серед туристів. Люди довше думають перед бронюванням, через це компанія не бачить звичної картини попиту.

Прогнози змінилися

У Ryanair раніше очікували, що влітку тарифи трохи зростуть. Тепер прогноз обережніший, і в компанії говорять, що ціни, швидше за все, залишаться приблизно на рівні минулого року.

За словами керівництва лоукостера, попит на перельоти нікуди не зник, але дедалі більше пасажирів відкладають покупку квитків майже до вильоту. У компанії окремо звернули увагу, що вартість квитків ближче до дати поїздки залишатиметься високою.

