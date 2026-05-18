Ryanair планирует повысить цены на авиабилеты: когда введут новые тарифы

Посадка на самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

В авиакомпании Ryanair допустили, что осенью билеты могут подорожать. При этом сейчас лоукостер, наоборот, опускает цены на часть летних рейсов из-за слабого спроса на бронирование. Но пассажиров предупреждают, что привычка покупать билеты в последний момент может дорого обойтись ближе к концу года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Цены на осень уже другие

В авиакомпании говорят, что проблем с топливом этим летом не прогнозируют. Но ситуация с ценами на билеты осенью уже не выглядит так безоблачно. Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан признал, что подорожание вполне возможно.

При этом, последние несколько недель перевозчик, наоборот, вынужден был снижать стоимость рейсов. На решение повлияла нестабильность на Ближнем Востоке и общая нервозность среди туристов. Люди дольше думают перед бронированием, из-за этого компания не видит привычной картины спроса.

Прогнозы изменились

В Ryanair ранее ожидали, что летом тарифы немного вырастут. Теперь прогноз более осторожный, и в компании говорят, что цены, скорее всего, останутся примерно на уровне прошлого года.

Читайте также:

По словам руководства лоукостера, спрос на перелеты никуда не исчез, но все больше пассажиров откладывают покупку билетов почти до вылета. В компании отдельно обратили внимание, что стоимость билетов ближе к дате поездки будет оставаться высокой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения по перевозке павербанков.