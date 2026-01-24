Відео
Головна Транспорт Ryanair оштрафував туристку на кругленьку суму через валізу

Ryanair оштрафував туристку на кругленьку суму через валізу

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 13:20
Ryanair встановив суворі вимоги щодо ручної поклажі — як уникнути штрафів пасажирам
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Пасажирка авіакомпанії Ryanair стверджує, що її оштрафували на 85 євро за те, що колеса її валізи перевищували дозволені авіакомпанією розміри ручної поклажі. З неї стягнули додаткову суму навіть після того, як вона заплатила додаткову плату за його перевезення своїх речей в салоні літака.

Про це пише Daily Express.

Пасажирку Ryanair оштрафували через валізу

Зазначається, що пасажирка летіла з аеропорту Бірмінгема (Британія) до іспанської Малаги, проте її зупинили біля виходу на посадку.

Мандрівниця розповіла, що їй заборонили брати сумку на борт, попри те, що вона додатково заплатила за пріоритетну посадку та дві сумки в салоні.

"Під час посадки на борт персонал компанії перевіряв усі сумки. Вони поклали мою валізу в вимірювач, і виявилося, що проблема в колесах і в тому, що вона трохи заширока. Я багато подорожую, тому зазвичай досить спокійна, але цього разу мене це явно збило з пантелику", — поділилась жінка.

Мандрівниця додала, що співробітник перевіряв кожну сумку, коли пасажири сідали на борт літака, і щонайменше 20 пасажирів в той день було оштрафовано.

В Ryanair заявили, що пасажирка забронювала квиток за звичайним тарифом, що дозволяло їй взяти на борт невелику особисту сумку та 10 кг ручної поклажі.

Оскільки сумка пасажирки перевищувала дозволений розмір, співробітник аеропорту Бірмінгема оштрафував її.

Раніше ми розповідали, що клієнтам Wizz Air дозволяється брати з собою ручну поклажу, яку можна розмістити під сидінням. Її максимальний розмір може становити 40 x 30 x 20 см, вага — до 10 кг, а коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси подорож штраф туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
