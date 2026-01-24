Ryanair установил строгие требования по ручной клади — как избежать штрафов пассажирам

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Пассажирка авиакомпании Ryanair утверждает, что ее оштрафовали на 85 евро за то, что колеса ее чемодана превышали разрешенные авиакомпанией размеры ручной клади. С нее взыскали дополнительную сумму даже после того, как она заплатила дополнительную плату за перевозку своих вещей в салоне самолета.

Отмечается, что пассажирка летела из аэропорта Бирмингема (Великобритания) в испанскую Малагу, однако ее остановили у выхода на посадку.

Путешественница рассказала, что ей запретили брать сумку на борт, несмотря на то, что она дополнительно заплатила за приоритетную посадку и две сумки в салоне.

"Во время посадки на борт персонал компании проверял все сумки. Они положили мой чемодан в измеритель, и оказалось, что проблема в колесах и в том, что он немного широковат. Я много путешествую, поэтому обычно достаточно спокойна, но на этот раз меня это явно сбило с толку", — поделилась женщина.

Путешественница добавила, что сотрудник проверял каждую сумку, когда пассажиры садились на борт самолета, и по меньшей мере 20 пассажиров в тот день были оштрафованы.

В Ryanair заявили, что пассажирка забронировала билет по обычному тарифу, что позволяло ей взять на борт небольшую личную сумку и 10 кг ручной клади.

Поскольку сумка пассажирки превышала разрешенный размер, сотрудник аэропорта Бирмингема оштрафовал ее.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, вес — до 10 кг, а колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.