Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ryanair оштрафовал туристку на кругленькую сумму из-за чемодана

Ryanair оштрафовал туристку на кругленькую сумму из-за чемодана

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:20
Ryanair установил строгие требования по ручной клади — как избежать штрафов пассажирам
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Пассажирка авиакомпании Ryanair утверждает, что ее оштрафовали на 85 евро за то, что колеса ее чемодана превышали разрешенные авиакомпанией размеры ручной клади. С нее взыскали дополнительную сумму даже после того, как она заплатила дополнительную плату за перевозку своих вещей в салоне самолета.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Пассажирку Ryanair оштрафовали из-за чемодана

Отмечается, что пассажирка летела из аэропорта Бирмингема (Великобритания) в испанскую Малагу, однако ее остановили у выхода на посадку.

Путешественница рассказала, что ей запретили брать сумку на борт, несмотря на то, что она дополнительно заплатила за приоритетную посадку и две сумки в салоне.

"Во время посадки на борт персонал компании проверял все сумки. Они положили мой чемодан в измеритель, и оказалось, что проблема в колесах и в том, что он немного широковат. Я много путешествую, поэтому обычно достаточно спокойна, но на этот раз меня это явно сбило с толку", — поделилась женщина.

Путешественница добавила, что сотрудник проверял каждую сумку, когда пассажиры садились на борт самолета, и по меньшей мере 20 пассажиров в тот день были оштрафованы.

В Ryanair заявили, что пассажирка забронировала билет по обычному тарифу, что позволяло ей взять на борт небольшую личную сумку и 10 кг ручной клади.

Поскольку сумка пассажирки превышала разрешенный размер, сотрудник аэропорта Бирмингема оштрафовал ее.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, вес — до 10 кг, а колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы путешествие штраф туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации