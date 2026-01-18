Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Квитки від 15 євро — Ryanair запустив масштабний розпродаж

Квитки від 15 євро — Ryanair запустив масштабний розпродаж

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 17:55
Розпродаж квитків Ryanair — доступні напрямки
Літак Ryanair. Фото: Reuters

Бюджетна авіакомпанія Ryanair відкрила розпродаж квитків "Pig Seat". Лоукостер знизив ціни на рейси до сонячних курортів та популярних міст Європи.

Про це пише The Irish Mirror.

Реклама
Читайте також:

Розпродаж Ryanair

Зазначається, що в продаж було виставлено 10 мільйонів квитків на рейси до понад 235 напрямків — від піщаних пляжів Іспанії до жвавих міст Італії та сонячних курортів Туреччини.

Акційні квитки можна буде придбати до 8 лютого — в мандрівників буде 3 тижні, щоб скористатися такою можливістю зекономити.

Пропозицію поширюється на рейси з 1 березня по 31 жовтня. Таким чином ви можете кілька разів економно злітати у відпустку у різні пори року. 

Однією з найвигідніших пропозицій є квитки в один бік з Дубліна до Іспанії, зокрема до Аліканте, Барселони, Пальми-де-Майорки та Тенеріфе-Південь, вартістю від 16,99 євро.

Ryanair також пропонує рейси за 16,99 євро з Британії до Рабату в Марокко, Біарріца у Франції, Бодрума і Даламана в Туреччині, Фуншала на Мадейрі в Португалії, Мілана-Мальпенса в Італії та Задара в Хорватії.

Ціни на квитки стартують від 14,99 євро. Повна інформація, маршрути та варіанти бронювання доступні на веб-сайті Ryanair.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси подорож літаки авіація Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації