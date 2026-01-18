Розпродаж квитків Ryanair — доступні напрямки

Літак Ryanair. Фото: Reuters

Бюджетна авіакомпанія Ryanair відкрила розпродаж квитків "Pig Seat". Лоукостер знизив ціни на рейси до сонячних курортів та популярних міст Європи.

Про це пише The Irish Mirror.

Розпродаж Ryanair

Зазначається, що в продаж було виставлено 10 мільйонів квитків на рейси до понад 235 напрямків — від піщаних пляжів Іспанії до жвавих міст Італії та сонячних курортів Туреччини.

Акційні квитки можна буде придбати до 8 лютого — в мандрівників буде 3 тижні, щоб скористатися такою можливістю зекономити.

Пропозицію поширюється на рейси з 1 березня по 31 жовтня. Таким чином ви можете кілька разів економно злітати у відпустку у різні пори року.

Однією з найвигідніших пропозицій є квитки в один бік з Дубліна до Іспанії, зокрема до Аліканте, Барселони, Пальми-де-Майорки та Тенеріфе-Південь, вартістю від 16,99 євро.

Ryanair також пропонує рейси за 16,99 євро з Британії до Рабату в Марокко, Біарріца у Франції, Бодрума і Даламана в Туреччині, Фуншала на Мадейрі в Португалії, Мілана-Мальпенса в Італії та Задара в Хорватії.

Ціни на квитки стартують від 14,99 євро. Повна інформація, маршрути та варіанти бронювання доступні на веб-сайті Ryanair.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.