Ryanair виплатив мільярдний кредит: до чого готуватися пасажирам

Літак Ryanair готується до польоту.

Ірландський лоукостер Ryanair офіційно закрив свій останній великий борг за облігаціями, який тягнувся за ним ще з часів COVID-19. Компанія виплатила за один раз 1,2 мільярда євро і тепер офіційно не має жодних боргів. Цей крок дозволить перевізнику серйозно зекономити на відсотках та утримувати ціни на квитки значно нижчими, ніж у конкурентів по всій Європі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Повернення кредиту часів пандемії

Ці гроші авіакомпанія брала в борг під час пандемії, коли вся світова авіація стояла на землі через жорсткі карантинні обмеження.

Фінансовий директор Ніл Сорахан підтвердив, що наразі у них все добре з ліквідністю та рейтингами від Fitch і S&P. Тому відсутність кредитного навантаження дозволить менеджменту нарощувати кількість рейсів на європейському ринку.

Також компанія оголосила, що не планує збільшувати поточні тарифи на регулярні рейси через суттєве полегшення операційного бюджету.

Переваги над іншими європейськими перевізниками

Керівництво компанії називає цей день історичним для всього бізнесу, адже тепер група повністю вільна від фінансових зобов'язань. Баланс лоукостера підкріплений власним флотом із 620 літаків Boeing 737, які взагалі не перебувають у заставі чи лізингу.

Поки інші великі гравці ринку змушені щомісяця платити величезну оренду за чужі літаки та гасити старі кредити, Ryanair за рахунок відсутності переплат планує ще сильніше нарощувати пасажиропотік.

Щоправда, у майбутньому авіакомпанія все одно не виключає можливості нового виходу на борговий ринок. Гроші можуть знадобитися під масштабні інвестиції або закупівлю чергової партії нових літаків для розширення мережі.

