Ryanair анонсував нові рейси з одного з найближчих до України аеропортів

Ryanair анонсував нові рейси з одного з найближчих до України аеропортів

Дата публікації: 26 травня 2026 18:43
Ryanair оновив розклад: лоукостер додав 4 нові рейси з Братислави
Літак Ryanair готують до польоту. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair анонсував рекордний розклад польотів на 2026 рік у столиці одній з держав-сусідок України Словаччині. Компанія додала чотири нових рейси з Братислави.

Про це йдеться на офіційному сайті Ryanair, передає Новини.LIVE.

Ryanair оновив осінньо-зимовий розклад

Зазначається, що в жовтні 2026 року Ryanair додасть на авіабазу в Братиславі четвертий літак B737. 

Зокрема, зі словацької столиці до міст Європи та курсуватиме 23 рейси, зокрема, 4 нові маршрути до:

  • Пафосу (Кіпр);
  • Тирани (Албанія);
  • Турину (Італія);
  • Варшави (Польща).

Завдяки такій інвестиції у 400 млн доларів компанія планує збільшити пасажиропотік до 2,2 млн (на 125 %) мандрівників на рік.

На честь запуску четвертого літака авіакомпанія Ryanair розпочала 3-денний розпродаж квитків за ціною від 29,99 євро, які можна забронювати вже зараз на сайті ryanair.com або в додатку Ryanair.

Таке стрімке зростання Ryanair в Братиславі зумовлене доступною авіаційною політикою Словаччини. Зокрема, відсутністю екологічних податків та нижчими зборами за управління повітряним рухом (ATC) – що надає громадянам та відвідувачам Словаччини ще більше можливостей для подорожей за низькими тарифами, водночас зміцнюючи позиції Братислави як одного з найдинамічніших аеропортів Європи. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чому пасажирів Ryanair можуть пересадити навіть попри заброньоване місце. Перевізник суворо дотримується вимог щодо ваги та балансу в літаку. Саме ці фактори можуть вплинути на те, де саме вам доведеться сидіти.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
