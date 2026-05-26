Ryanair оновив розклад: лоукостер додав 4 нові рейси з Братислави

Популярний ірландський лоукостер Ryanair анонсував рекордний розклад польотів на 2026 рік у столиці одній з держав-сусідок України Словаччині. Компанія додала чотири нових рейси з Братислави.

Ryanair оновив осінньо-зимовий розклад

Зазначається, що в жовтні 2026 року Ryanair додасть на авіабазу в Братиславі четвертий літак B737.

Зокрема, зі словацької столиці до міст Європи та курсуватиме 23 рейси, зокрема, 4 нові маршрути до:

Пафосу (Кіпр);

Тирани (Албанія);

Турину (Італія);

Варшави (Польща).

Завдяки такій інвестиції у 400 млн доларів компанія планує збільшити пасажиропотік до 2,2 млн (на 125 %) мандрівників на рік.

На честь запуску четвертого літака авіакомпанія Ryanair розпочала 3-денний розпродаж квитків за ціною від 29,99 євро, які можна забронювати вже зараз на сайті ryanair.com або в додатку Ryanair.

Таке стрімке зростання Ryanair в Братиславі зумовлене доступною авіаційною політикою Словаччини. Зокрема, відсутністю екологічних податків та нижчими зборами за управління повітряним рухом (ATC) – що надає громадянам та відвідувачам Словаччини ще більше можливостей для подорожей за низькими тарифами, водночас зміцнюючи позиції Братислави як одного з найдинамічніших аеропортів Європи.

