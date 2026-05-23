Політ з Ryanair: чому пасажир може втратити заброньоване місце

Посадка на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Багато з нас через це проходили — ви витратили додаткові гроші на бронювання місця в літаку Ryanair, щоб гарантовано обрати місце, і поклали сумку в багажну полицю, щоб було більше простору для ніг. Проте існує маловідоме правило лоукостера, через яке ви можете втратити заздалегідь заброньоване місце.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Irish Mirror.

Чому може пересадити Ryanair

Як виявляється, у Ryanair діють суворі вимоги щодо ваги та балансу в літаку, і це стосується не лише багажу, а й пасажирів. Ці фактори можуть вплинути на місце, яке вам виділять на час польоту.

Зокрема, кожен літак має максимальну злітну вагу (MTOW), і оскільки кожен пасажир, одиниця багажу та паливо впливають на вагу, надмірне навантаження в носовій або хвостовій частині літака може спричинити проблеми з балансом. Дисбаланс може ускладнити пілотам керування літаком.

Максимальна злітна маса (MTOW) більшості літаків флоту Ryanair становить 82 600 кг, і для забезпечення балансу компанія дотримується політики, яка може вплинути на вибір вашого місця.

Читайте також:

Хоча авіакомпанії можуть забезпечити достатню кількість палива для польоту, занадто багато людей, що сидять у передній або задній частині літака, може призвести до порушення балансу. Через дисбаланс бортпровідники можуть вас пересадити.

На жаль, якщо стюард попросить вас пересісти, ви мало що зможете вдіяти — якщо ви відмовитеся, вам просто відмовлять у посадці.

У правилах компанії зазначається, що на всіх рейсах пасажирам виділяються конкретні місця, і вони не можуть змінювати їх, за винятком випадків, "коли бортпровідники просять їх пересісти з міркувань розподілу ваги та балансу, з міркувань безпеки або з інших експлуатаційних причин".

Проте для пасажирів, яким запропонували змінити місце, передбачена можливість повернення коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.