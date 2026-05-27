Ryanair выплатил миллиардный кредит: к чему готовиться пассажирам

Самолет Ryanair готовится к полету.

Ирландский лоукостер Ryanair официально закрыл свой последний большой долг по облигациям, который тянулся за ним еще со времен COVID-19. Компания выплатила за один раз 1,2 миллиарда евро и теперь официально не имеет никаких долгов. Этот шаг позволит перевозчику серьезно сэкономить на процентах и удерживать цены на билеты значительно ниже, чем у конкурентов по всей Европе.

Погашение кредита времен пандемии

Эти деньги авиакомпания брала в долг во время пандемии, когда вся мировая авиация стояла на земле из-за жестких карантинных ограничений.

Финансовый директор Нил Сорахан подтвердил, что сейчас у них все хорошо с ликвидностью и рейтингами от Fitch и S&P. Поэтому отсутствие кредитной нагрузки позволит менеджменту наращивать количество рейсов на европейском рынке.

Также компания объявила, что не планирует увеличивать текущие тарифы на регулярные рейсы из-за существенного облегчения операционного бюджета.

Преимущества над другими европейскими перевозчиками

Руководство компании называет этот день историческим для всего бизнеса, ведь теперь группа полностью свободна от финансовых обязательств. Баланс лоукостера подкреплен собственным флотом из 620 самолетов Boeing 737, которые вообще не находятся в залоге или лизинге.

Пока другие крупные игроки рынка вынуждены ежемесячно платить огромную аренду за чужие самолеты и гасить старые кредиты, Ryanair за счет отсутствия переплат планирует еще сильнее наращивать пассажиропоток.

Правда, в будущем авиакомпания все равно не исключает возможности нового выхода на долговой рынок. Деньги могут понадобиться под масштабные инвестиции или закупку очередной партии новых самолетов для расширения сети.

