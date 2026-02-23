Весняна акція Ryanair — дуже низькі ціни квитки

Ryanair балує пасажирів весняними знижками. Фото: Pexels, esp.md. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair порадував мандрівників новим розпродажем. Пропозиція діє на весняні рейси, тож це чудова можливість відкрити нові куточки світу у цю теплу пору року.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Читайте також:

Весняний розпродаж Ryanair

Пропозиція буде актуальною для фанатів коротких міських подорожей (сіті-брейків). Доступні ціни — чудова можливість вирушити у невеличку весняну відпустку до унікальних міст Європи.

Лоукостер пропонує чимало рейсів з найближчих до України аеропортів в Польщі, Румунії та інших. Акція діятиме до 15 березня 2026 року. Пропозиція поширюєтться на маршрути з вильотом до 30 квітня 2026 року включно.

Доступні акційні напрямки:

Краків (Польща) — Мілан (Італія) від 19 євро;

Познань (Польща) — Венеція (Італія) від 16 євро;

Бухарест (Румунія) — Барселона (Іспанія) від 15 євро;

Будапешт (Угорщина) — Венеція (Італія) від 16 євро;

Братислава (Словаччина) — Неаполь (Італія) від 17 євро.

Варто врахувати, що в акційну ціну не входить адміністративний збір. Квитк доступні на сайті та в додатку авіакомпанії.

Що ще варто знати українцям

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Зокрема, перевірки пасажири будуть проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі тепер не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки.

Раніше ми розповідали , які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту при проходження митного контролю.

Також писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі. Зокрема, за перевищення ваги доведеться віддати кругленьку суму.