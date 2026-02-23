Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair дарує нові знижки — напрямки з квитками "за копійки"

Ryanair дарує нові знижки — напрямки з квитками "за копійки"

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 12:27
Весняна акція Ryanair — дуже низькі ціни квитки
Ryanair балує пасажирів весняними знижками. Фото: Pexels, esp.md. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair порадував мандрівників новим розпродажем. Пропозиція діє на весняні рейси, тож це чудова можливість відкрити нові куточки світу у цю теплу пору року.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Реклама
Читайте також:

Весняний розпродаж Ryanair

Пропозиція буде актуальною для фанатів коротких міських подорожей (сіті-брейків). Доступні ціни — чудова можливість вирушити у невеличку весняну відпустку до унікальних міст Європи.

Лоукостер пропонує чимало рейсів з найближчих до України аеропортів в Польщі, Румунії та інших. Акція діятиме до 15 березня 2026 року. Пропозиція поширюєтться на маршрути з вильотом до 30 квітня 2026 року включно. 

Доступні акційні напрямки:

  • Краків (Польща) — Мілан (Італія) від 19 євро;
  • Познань (Польща) — Венеція (Італія)  від 16 євро;
  • Бухарест (Румунія) — Барселона (Іспанія) від 15 євро;
  • Будапешт (Угорщина) — Венеція (Італія) від 16 євро;
  • Братислава (Словаччина) — Неаполь (Італія)  від 17 євро.

Варто врахувати, що в акційну ціну не входить адміністративний збір. Квитк доступні на сайті та в додатку авіакомпанії.

Що ще варто знати українцям

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Зокрема, перевірки пасажири будуть проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі тепер не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки.

Раніше ми розповідали , які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту при проходження митного контролю. 

Також писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі. Зокрема, за перевищення ваги доведеться віддати кругленьку суму.

авіарейси авіаквитки акція весна літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації