Акция от Ryanair — доступные рейсы с очень низкими ценами на билеты

Популярный ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Предложение действует на рейсы в марте и апреле, поэтому это прекрасная возможность открыть новые уголки мира в это теплое время года.

Весенняя распродажа Ryanair

Предложение будет актуальным для фанатов коротких городских путешествий (сити-брейков). Доступные цены — прекрасная возможность отправиться в небольшой весенний отпуск в уникальные города Европы.

Лоукостер предлагает немало рейсов из ближайших к Украине аэропортов в Польше, Румынии и других. Акция будет действовать до 15 марта 2026 года. Предложение распространяется на маршруты с вылетом до 30 апреля 2026 года включительно.

Доступные акционные направления:

Краков (Польша) — Милан (Италия) от 19 евро;

Познань (Польша) — Венеция (Италия) от 16 евро;

Бухарест (Румыния) — Барселона (Испания) от 15 евро;

Будапешт (Венгрия) — Венеция (Италия) от 16 евро;

Братислава (Словакия) — Неаполь (Италия) от 17 евро.

Стоит учесть, что в акционную цену не входит административный сбор. Билеты доступны на сайте и в приложении авиакомпании.

Что еще стоит знать украинцам

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. В частности, проверки пассажиры будут проходить в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши теперь не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки.

Ранее мы рассказывали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту при прохождении таможенного контроля.

Также писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади. В частности, за превышение веса придется отдать кругленькую сумму.