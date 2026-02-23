Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ryanair дарит новые скидки — куда можно полететь "за копейки"

Ryanair дарит новые скидки — куда можно полететь "за копейки"

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 12:27
Акция от Ryanair — доступные рейсы с очень низкими ценами на билеты
Ryanair балует пассажиров весенними скидками. Фото: Pexels, esp.md. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Предложение действует на рейсы в марте и апреле, поэтому это прекрасная возможность открыть новые уголки мира в это теплое время года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Реклама
Читайте также:

Весенняя распродажа Ryanair

Предложение будет актуальным для фанатов коротких городских путешествий (сити-брейков). Доступные цены — прекрасная возможность отправиться в небольшой весенний отпуск в уникальные города Европы.

Лоукостер предлагает немало рейсов из ближайших к Украине аэропортов в Польше, Румынии и других. Акция будет действовать до 15 марта 2026 года. Предложение распространяется на маршруты с вылетом до 30 апреля 2026 года включительно.

Доступные акционные направления:

  • Краков (Польша) — Милан (Италия) от 19 евро;
  • Познань (Польша) — Венеция (Италия) от 16 евро;
  • Бухарест (Румыния) — Барселона (Испания) от 15 евро;
  • Будапешт (Венгрия) — Венеция (Италия) от 16 евро;
  • Братислава (Словакия) — Неаполь (Италия) от 17 евро.

Стоит учесть, что в акционную цену не входит административный сбор. Билеты доступны на сайте и в приложении авиакомпании.

Что еще стоит знать украинцам

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. В частности, проверки пассажиры будут проходить в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши теперь не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки.

Ранее мы рассказывали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту при прохождении таможенного контроля.

Также писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади. В частности, за превышение веса придется отдать кругленькую сумму.

авиарейсы авиабилеты акция весна самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации