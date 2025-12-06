Ручная кладь Ryanair или Wizzair в 2025 году — размеры и вес

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: ryanair.com

Большинство авиакомпаний скрывают от пассажиров дополнительные расходы в аэропорту. В частности, у популярных лоукостеров Ryanair и Wizz Air довольно строгая политика в отношении багажа. Однако есть способ избежать чрезмерных расходов — компактно упаковать вещи в ручную кладь. Но разрешенные размеры сумок и рюкзаков в компаниях разные.

Новини.LIVE расскажут о разрешенном весе ручной клади в популярных авиакомпаниях.

Реклама

Читайте также:

Ryanair

Все типы тарифов Ryanair позволяют взять с собой небольшую личную сумку, которая должна поместиться под сиденьем, расположенным перед пассажиром. Это может не только сумка, но и рюкзак, размеры которого не превышают 40 x 30 x 20 см. Если у вас есть билет приоритетного класса, вы можете взять с собой две сумки до 40 x 30 x 20 см каждая.

Вторая сумка может быть немного больше, размером 55 x 40 x 20 см. Она должна весить менее 10 кг, поскольку ее будут хранить в верхнем багажном отсеке.

Wizz Air

Wizz Air позволяет без доплат брать на борт самолета сумку размерами до 40 x 30 x 20 см и максимальным весом до 10 кг. Сумка, рюкзак или чехол для ноутбука должны помещаться под сиденьем перед пассажирами. Пассажиры Wizz Priority могут взять с собой дополнительную сумку на колесах размерами до 55 x 40 x 23 см и весом до 10 кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что Ryanair на фоне мирных переговоров США, Украины и России о завершении мира строит планы возвращения в аэропорты Киева, Львова и Одессы. Лоукостер готов возобновить рейсы в Украину в короткие сроки.