Ryanair відкрив 5 нових рейсів з польського Гданська — напрямки

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair влітку 2026 року розмістить шостий літак у польському Гданську. Цей аеропорт є популярним не лише серед європейців, багато українців вирушають звідси на теплі курорти через закрите небо над нашою країною. Лоукостер відкриває 5 нових маршрутів.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Нові рейси Ryanair

Зазначається, що лоукостер проінвестував у аеропорт Гданську 600 млн доларів США. Новий літак має забезпечити 300 000 додаткових місць.

Компанія додала 5 нових напрямків з аеропорту Гданська до:

Рима (Італія);

Дубровника (Хорватія);

Тирани (Албанія);

Палермо (Італія);

Бухареста (Угорщина).

В компанії також повідомили, що влітку 2026 року буде додано ще 17 рейсів на вже існуючих популярних маршрутах до:

Аліканте (Іспанія);

Барселони (Іспанія);

Малаги (Іспанія);

Мальти.

"Рекордний літній розклад Ryanair на 2026 рік у Гданську забезпечить 2,3 млн місць на 43 маршрутах, пропонуючи клієнтам Поморського воєводства ще більший вибір за найнижчими тарифами в Європі", — йдеться в повідомленні компанії.

