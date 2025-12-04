Відео
Головна Транспорт Ryanair анонсував 5 нових рейсів з Польщі

Ryanair анонсував 5 нових рейсів з Польщі

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:17
Ryanair відкрив 5 нових рейсів з польського Гданська — напрямки
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair влітку 2026 року розмістить шостий літак у польському Гданську. Цей аеропорт є популярним не лише серед європейців, багато українців вирушають звідси на теплі курорти через закрите небо над нашою країною. Лоукостер відкриває 5 нових маршрутів.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Читайте також:

Нові рейси Ryanair

Зазначається, що лоукостер проінвестував у аеропорт Гданську 600 млн доларів США. Новий літак має забезпечити 300 000 додаткових місць.

Компанія додала 5 нових напрямків з аеропорту Гданська до: 

  • Рима (Італія);
  • Дубровника (Хорватія);
  • Тирани (Албанія);
  • Палермо (Італія);
  • Бухареста (Угорщина).

В компанії також повідомили, що влітку 2026 року буде додано ще 17 рейсів на вже існуючих популярних маршрутах до:

  • Аліканте (Іспанія);
  • Барселони (Іспанія);
  • Малаги (Іспанія);
  • Мальти.

"Рекордний літній розклад Ryanair на 2026 рік у Гданську забезпечить 2,3 млн місць на 43 маршрутах, пропонуючи клієнтам Поморського воєводства ще більший вибір за найнижчими тарифами в Європі", — йдеться в повідомленні компанії.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

Польща аеропорти подорож Іспанія туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
