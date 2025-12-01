Політ з Ryanair у 2025 році — що заборонено робити пасажирам

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

З наближенням піка сезону зимових відпусток мандрівники готуються до довгоочікуваних поїздок та польотів за кордон. Проте кожна авіакомпанія встановлює правила поведінки та безпеки. Через їх порушення в пасажирів можуть виникнути неприємності — компанія може накласти штраф чи висадити з літака.

Редакція Новини.LIVE розповідає про причини, через які вас можуть не пустити на борт лоукостера.

Заборони Ryanair

На офіційному сайті авіакомпанії оприлюднені правила, яких повинні дотримуватися всі мандрівники.

Ryanair може не пустити на літак чи розвернути рейс через пасажира, який:

відмовився пройти перевірку безпеки;

не сплатив будь-який обов'язковий тариф, податок, збір або платіж;

заборгував кошти за попередній рейс або послуги, пов'язані з польотом;

не має дійсних проїзних документів;

відмовився надати екіпажу на вимогу свої проїзні документи;

не може довести, що є особою, дані про яку внесено у посадковий талон;

ігнорує інструкції щодо дотримання безпеки на борту;

палить або намагався це зробити під час рейсу літака.

