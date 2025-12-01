Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Доведеться сплатити штраф — що не можна робити пасажирам Ryanair

Доведеться сплатити штраф — що не можна робити пасажирам Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:33
Політ з Ryanair у 2025 році — що заборонено робити пасажирам
Літак Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Заборони Ryanair

З наближенням піка сезону зимових відпусток мандрівники готуються до довгоочікуваних поїздок та польотів за кордон. Проте кожна авіакомпанія встановлює правила поведінки та безпеки. Через їх порушення в пасажирів можуть виникнути неприємності — компанія може накласти штраф чи висадити з літака.

Редакція Новини.LIVE розповідає про причини, через які вас можуть не пустити на борт лоукостера.

Реклама
Читайте також:

Заборони Ryanair

На офіційному сайті авіакомпанії оприлюднені правила, яких повинні дотримуватися всі мандрівники.

Ryanair може не пустити на літак чи розвернути рейс через пасажира, який:

  • відмовився пройти перевірку безпеки;
  • не сплатив будь-який обов'язковий тариф, податок, збір або платіж;
  • заборгував кошти за попередній рейс або послуги, пов'язані з польотом;
  • не має дійсних проїзних документів;
  • відмовився надати екіпажу на вимогу свої проїзні документи;
  • не може довести, що є особою, дані про яку внесено у посадковий талон;
  • ігнорує інструкції щодо дотримання безпеки на борту;
  • палить або намагався це зробити під час рейсу літака.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси подорож штраф туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації