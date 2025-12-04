Ryanair открыл 5 новых рейсов из польского Гданьска — направления

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair летом 2026 года разместит шестой самолет в польском Гданьске. Этот аэропорт является популярным не только среди европейцев, многие украинцы отправляются отсюда на теплые курорты из-за закрытого неба над нашей страной. Лоукостер открывает 5 новых маршрутов.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Новые рейсы Ryanair

Отмечается, что лоукостер инвестировал в аэропорт Гданьска 600 млн долларов США. Новый самолет должен обеспечить 300 000 дополнительных мест.

Компания добавила 5 новых направлений из аэропорта Гданьска в:

Рим (Италия);

Дубровник (Хорватия);

Тирану (Албания);

Палермо (Италия);

Бухарест (Венгрия).

В компании также сообщили, что летом 2026 года будет добавлено еще 17 рейсов на уже существующих популярных маршрутах в:

Аликанте (Испания);

Барселону (Испания);

Малагу (Испания);

Мальту.

"Рекордное летнее расписание Ryanair на 2026 год в Гданьске обеспечит 2,3 млн мест на 43 маршрутах, предлагая клиентам Поморского воеводства еще больший выбор по самым низким тарифам в Европе", — говорится в сообщении компании.

