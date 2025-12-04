Ryanair открыл 5 новых рейсов из польского Гданьска — направления

Ryanair анонсировал 5 новых рейсов из Польши
Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair летом 2026 года разместит шестой самолет в польском Гданьске. Этот аэропорт является популярным не только среди европейцев, многие украинцы отправляются отсюда на теплые курорты из-за закрытого неба над нашей страной. Лоукостер открывает 5 новых маршрутов.
Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Новые рейсы Ryanair
Отмечается, что лоукостер инвестировал в аэропорт Гданьска 600 млн долларов США. Новый самолет должен обеспечить 300 000 дополнительных мест.
Компания добавила 5 новых направлений из аэропорта Гданьска в:
- Рим (Италия);
- Дубровник (Хорватия);
- Тирану (Албания);
- Палермо (Италия);
- Бухарест (Венгрия).
В компании также сообщили, что летом 2026 года будет добавлено еще 17 рейсов на уже существующих популярных маршрутах в:
- Аликанте (Испания);
- Барселону (Испания);
- Малагу (Испания);
- Мальту.
"Рекордное летнее расписание Ryanair на 2026 год в Гданьске обеспечит 2,3 млн мест на 43 маршрутах, предлагая клиентам Поморского воеводства еще больший выбор по самым низким тарифам в Европе", — говорится в сообщении компании.
