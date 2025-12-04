Видео
Ryanair анонсировал 5 новых рейсов из Польши

Ryanair анонсировал 5 новых рейсов из Польши

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 11:17
Ryanair открыл 5 новых рейсов из польского Гданьска — направления
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair летом 2026 года разместит шестой самолет в польском Гданьске. Этот аэропорт является популярным не только среди европейцев, многие украинцы отправляются отсюда на теплые курорты из-за закрытого неба над нашей страной. Лоукостер открывает 5 новых маршрутов.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Читайте также:

Новые рейсы Ryanair

Отмечается, что лоукостер инвестировал в аэропорт Гданьска 600 млн долларов США. Новый самолет должен обеспечить 300 000 дополнительных мест.

Компания добавила 5 новых направлений из аэропорта Гданьска в:

  • Рим (Италия);
  • Дубровник (Хорватия);
  • Тирану (Албания);
  • Палермо (Италия);
  • Бухарест (Венгрия).

В компании также сообщили, что летом 2026 года будет добавлено еще 17 рейсов на уже существующих популярных маршрутах в:

  • Аликанте (Испания);
  • Барселону (Испания);
  • Малагу (Испания);
  • Мальту.

"Рекордное летнее расписание Ryanair на 2026 год в Гданьске обеспечит 2,3 млн мест на 43 маршрутах, предлагая клиентам Поморского воеводства еще больший выбор по самым низким тарифам в Европе", — говорится в сообщении компании.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Польша аэропорты путешествие Испания туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
