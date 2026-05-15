Новый мост через Тису соединил Украину и Румынию

Румыния почти завершила строительство нового моста через Тису, который должен соединить страну с Украиной через пункт пропуска "Белая Церковь — Сигету —Мармацией". Новый переход планируют открыть для грузового и пассажирского транспорта, что должно существенно разгрузить нынешнее направление в Солотвино. На Закарпатье уже готовят дорожную инфраструктуру и сервисную зону возле будущего КПП.

Проект нового перехода презентовали украинской и румынской делегациям на месте строительства, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Закарпатского облсовета.

Мост уже соединил два берега

К осмотру присоединились председатель Закарпатского облсовета Роман Сарай, руководитель ОВА Мирослав Билецкий, а также представители румынской стороны. Во время встречи показали сам мост через Тису, подъездные дороги и таможенно-пограничную инфраструктуру.

Длина моста составляет 260 метров. С украинской стороны сейчас продолжаются работы над дорожным покрытием и территорией, где должны работать сервисы для транспорта и пассажиров.

Новое направление для грузовиков

В Солотвино сейчас действует ограничение для движения транспорта весом более 3,5 тонны. Поэтому грузовики вынуждены искать другие маршруты, а нагрузка на отдельные пункты пропуска только увеличивается.

После запуска нового перехода ситуация должна измениться. Движение позволят и для легкового, и для грузового транспорта, а потому в регионе ожидают активизации логистики и бизнеса вблизи границы.

Чего ожидают от нового КПП

В Закарпатском облсовете уверены, что новый проект даст новые рабочие места в Солотвинской общине через развитие гостиниц, сервисов для водителей и логистических площадок в приграничных селах.

По словам председателя Закарпатского областного совета Романа Сарая, украинская и румынская стороны договорились ускорить завершение объекта. Он заявил, что этот пункт пропуска должен стать одним из самых современных на западной границе Украины.

