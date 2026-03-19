Румыния построит скоростную железную дорогу на 800 км: до 250 км/ч

Румыния построит скоростную железную дорогу на 800 км: до 250 км/ч

Дата публикации 19 марта 2026 17:25
Поезд румынской железной дороги. Фото: Esp

Румыния готовится запустить масштабный проект. В ближайшее время в стране будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги. Маршрут будет пролегать через всю страну — от Черного моря до границы с Венгрией.

Общая стоимость проекта составляет почти 15 млрд евро, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Как будут строить скоростные участки для железной дороги

При этом речь идет не о сплошной новой магистрали, потому что часть существующих путей просто модернизируют. Там, где это возможно, скорость поднимут до 160-200 км/ч, а вот новые отрезки сразу проектируют под 250 км/ч и двухпутное движение.

Линия фактически пересечет страну. От порта на Черном море Констанцы на Бухарест, затем через Брашов, Сигишоару, Тыргу-Муреш, Клуж-Напоку, Залеу и до Оради, и уже оттуда выход на венгерскую границу.

Такой маршрут позволит не просто связать города скоростным сообщением внутри Румнунии, но и интегрироваться в европейскую сеть TEN-T, где уже планируют скоростные линии в соседних странах.

Стоимость проекта

Средние инвестиционные затраты оцениваются примерно в 19 млн евро за километр, а всего придется потратить 14,93 млрд евро за 781,9 км.

Стоимость проекта высока еще и потому, что на маршруте есть сложные участки из-за рельефа местности. Например, отрезок Кимпина — Предял — Брашов проходит через высокие горы, и там планируют комбинированные решения, мосты или тоннели.

Этапы строительства скоростной железной дороги в Румынии

Строительство разобьют на несколько этапов. Первым этапом станет участок Бухарест — Кимпина (новая линия на 250 км/ч), и возможно участок до Брашова, который будут модернизировать. Работы планируют начать уже в этом году.

Второй этап прогнозируется на следующие годы по маршруту Брашов — Клуж-Напока через Тыргу Муреш, здесь уже будут строить полностью новую скоростную инфраструктуру.

Третий этап работ — Клуж-Напока — Орадя, также новая линия, а четвертый — возвращение к побережью: модернизация существующей линии Бухарест-Фетешти и новый скоростной участок до Констанцы.

Ранее мы рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также мы сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии.

Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Также мы показывали, как будут выглядеть обновленные поезда Talgo железнодорожного перевозчика Leo Express, которые уже в первой половине 2026 года начнут курсировать Чехией и Словакией.

Главная особенность этих поездов — в их скорости до 200 км/ч, что существенно сократит время в пути между городами.

Частые вопросы

Как добраться до Румынии из Украины?

Добраться в Румынию из Украины можно автомобилем, автобусом, поездом (через железнодорожные пункты) или паромом. Пункты пропуска расположены в Черновицкой и Закарпатской и Одесской областях.

Из них 5 железнодорожных, 7 автомобильно-пешеходных и один паромный через реку Дунай в Одесской области.

Что нужно для въезда в Румынию на автомобиле?

Для поездки в Румынию на собственном авто обязательно нужна международная страховка "Зеленая карта", которая действует в ЕС. Ее можно оформить онлайн. Штраф за отсутствие страхования — более 50 000 грн и задержание авто.

Также с 2025 года для въезда в Румынию на авто из Украины обязательным является сертификат технического осмотра (техосмотр), подтверждающий исправность транспортного средства. Без этого документа пограничники имеют право отказать во въезде, даже если другие документы в порядке.

Румыния поезда железная дорога
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
