Літак виконує рейс. Фото: Turkish Airlines

Плануючи подорож літаком, краще заздалегідь з'ясувати, скільки речей можна взяти з собою на борт. Адже навіть вигідний авіаквиток може обійтися дорожче через зайву сумку. Особливо прикро дізнатися про доплату вже в аеропорту, коли часу перекладати речі немає. Відомо, які правила ручної поклажі діють у Turkish Airlines та що дозволяють брати в салон без додаткових витрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Turkish Airlines.

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Скільки ручної поклажі дозволено

У Turkish Airlines кількість сумок залежить від того, яким класом ви летите. Якщо у вас квиток економкласу, можна взяти з собою:

одну валізу або дорожню сумку розміром до 55 × 40 × 23 см і вагою до 8 кг;

одну невелику особисту річ розміром до 40 × 30 × 15 см і вагою до 4 кг.

Особистою річчю може бути жіноча сумочка, невеликий рюкзак або ноутбук у чохлі. Таку сумку потрібно покласти під сидіння перед собою.

У бізнес-класі речей можна взяти більше. Пасажирам дозволяють дві валізи або сумки, кожна вагою до 8 кг і розміром до 55 × 40 × 23 см. Разом це 16 кг ручної поклажі. Додатково можна взяти особисту річ вагою до 4 кг.

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Якщо ви летите з немовлям, для дитини передбачено ще одне місце ручної поклажі вагою до 8 кг. Це правило діє і на внутрішніх, і на міжнародних рейсах незалежно від класу.

Коли за багаж доведеться доплатити

Навіть якщо ви вже пройшли реєстрацію, сумку можуть перевірити ще раз перед посадкою. Якщо вона завелика, заважка або не має потрібної бирки, її відправлять у багажне відділення. За таке перевезення доведеться заплатити.

Може бути і гірше. Якщо в багажному відділенні вже немає місця, сумку можуть відправити до пункту призначення наступним доступним рейсом.

Але іноді здати ручну поклажу пропонують навіть тим, у кого все відповідає правилам. Таке трапляється на переповнених рейсах, коли в салоні бракує місця для валіз. У цьому випадку сумку перевезуть у багажному відділенні безкоштовно. Перед тим як її віддати, обов'язково дістаньте паспорт, ліки, гроші, цінні речі, павербанк і все, що може знадобитися під час польоту.

Що можна перевозити в ручній поклажі

Шампунь, крем, парфуми, гелі та аерозолі можна брати в ємностях до 100 мл кожна. Усі флакони потрібно скласти в один прозорий пакет із застібкою об'ємом до 1 літра.

Павербанки та запасні літієві батареї потрібно перевозити тільки в салоні літака. Для звичайного перевезення встановлено обмеження до 100 Вт·год.

Якщо летите з пересадкою, перевірте правила транзитного аеропорту. У деяких країнах навіть запечатані покупки з Duty Free можуть не пропустити через контроль, якщо об'єм рідини перевищує 100 мл.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли пасажири можуть отримати гроші за затриманий або скасований авіарейс. Компенсація передбачена, якщо літак затримали більш ніж на три години, рейс скасували з вини авіакомпанії або пасажира не пустили на борт через овербукінг. Але за погану погоду чи інші форс-мажорні обставини гроші можуть не виплатити.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів з багажем. З 10 листопада валізи прийматимуть лише за годину до вильоту замість 40 хвилин. Тому тим, хто здає багаж, доведеться приїжджати в аеропорт раніше. Пасажири з ручною поклажею літатимуть за старими правилами.