Скасований чи перенесений авіарейс: випадки, коли пасажир може розраховувати на грошову компенсацію

Пасажири чекають на свій рейс в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Найбільш неприємна історія, якщо ваша відпустка починається з перенесення чи скасування авіарейсу. В такій ситуації більшість авіакомпаній пропонує ваучер на безкоштовне проживання в готелі чи інші бонуси в аеропорту. Проте мало хто знає, що в деяких випадках мандрівникам мають виплатити грошову компенсацію.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на постанову ЄС N 261/2004.

Компенсації за скасований чи перенесений авіарейс

Пасажир може розраховувати на грошову виплату далеко не у всіх випадках, проте шанси підвищуються, якщо рейс:

був затриманий не менш ніж на 3 години;

був скасований з вини авіакомпанії;

був затриманий на понад 3 години і ви через це не встигли на свій стикувальний рейс;

вас не пустили в літак через овербукінг (вам не вистачило місць в літаку через те, що авіакомпанія продала більшу кількість квитків).

Відповідно до законодавства пасажир може звернутись за відповідною компенсацією протягом 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси.

Сума компенсації залежить від конкретного випадку, часом очікування літака та дальністю перельоту. Приблизну суму можна вирахувати за допомогою спеціального калькулятора.

Читайте також:

Пам'ятайте, що грошова сума це додатковий спосіб компенсації. Авіакомпанії мають забезпечити вас проживанням, трансфером, харчування та надати можливість зробити 2 безкоштовні дзвінки.

Коли не варто розраховувати на грошову компенсацію

Пасажиру не варто сподіватися на компенсацію, якщо рейси були скасовані чи перенесені у зв'язку sp несприятливими погодними умовами, страйком авіаперсоналу або іншими форс-мажорними обставинами.

Авіакомпанія також не повинна сплачувати кошти, якщо попередила пасажирів про скасований рейс за 14 днів до запланованого вильоту.

