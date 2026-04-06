Скасований чи перенесений авіарейс: випадки, коли пасажир може розраховувати на грошову компенсацію

Скасування авіарейсів: у яких випадках можна отримати компенсацію
Найбільш неприємна історія, якщо ваша відпустка починається з перенесення чи скасування авіарейсу. В такій ситуації більшість авіакомпаній пропонує ваучер на безкоштовне проживання в готелі чи інші бонуси в аеропорту. Проте мало хто знає, що в деяких випадках мандрівникам мають виплатити грошову компенсацію.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на постанову ЄС N 261/2004.
Компенсації за скасований чи перенесений авіарейс
Пасажир може розраховувати на грошову виплату далеко не у всіх випадках, проте шанси підвищуються, якщо рейс:
- був затриманий не менш ніж на 3 години;
- був скасований з вини авіакомпанії;
- був затриманий на понад 3 години і ви через це не встигли на свій стикувальний рейс;
- вас не пустили в літак через овербукінг (вам не вистачило місць в літаку через те, що авіакомпанія продала більшу кількість квитків).
Відповідно до законодавства пасажир може звернутись за відповідною компенсацією протягом 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси.
Сума компенсації залежить від конкретного випадку, часом очікування літака та дальністю перельоту. Приблизну суму можна вирахувати за допомогою спеціального калькулятора.
Пам'ятайте, що грошова сума це додатковий спосіб компенсації. Авіакомпанії мають забезпечити вас проживанням, трансфером, харчування та надати можливість зробити 2 безкоштовні дзвінки.
Коли не варто розраховувати на грошову компенсацію
Пасажиру не варто сподіватися на компенсацію, якщо рейси були скасовані чи перенесені у зв'язку sp несприятливими погодними умовами, страйком авіаперсоналу або іншими форс-мажорними обставинами.
Авіакомпанія також не повинна сплачувати кошти, якщо попередила пасажирів про скасований рейс за 14 днів до запланованого вильоту.
