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Головна Транспорт Вже з 10 листопада: Ryanair попередила тих, хто подорожує з валізами

Вже з 10 листопада: Ryanair попередила тих, хто подорожує з валізами

Ua ru
6 листопада 2026 12:38
Ryanair скорочує час на реєстрацію багажу: що варто знати пасажирам
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Бюджетна авіакомпанія Ryanair закликала пасажирів не забувати про майбутні зміни. Вони стосуються тих, хто летить із зареєстрованим багажем. Мандрівникам доведеться прибувати на свій рейс до аеропорту раніше.

Про це пише Independent, передає Новини.LIVE.

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Ryanair змінює правила

Вже з вівторка, 10 листопада, бюджетна авіакомпанія зупинятиме прийом багажу в аеропорту за 60 хвилин до запланованого вильоту замість нинішніх 40 хвилин.

Ryanair оголосила про ці зміни у квітні. Компанія пішла на такий крок, щоб надати частині пасажирів більше часу на проходження черг на контролі безпеки та паспортному контролі в аеропорту до початку посадки.

Представники лоукостера, відомого своїми суворими обмеженнями щодо багажу, заявили, що цей крок допоможе зменшити "невелику кількість пасажирів", які пропускають свої рейси через затримки на контролі безпеки в аеропорту.

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Для інших пасажирів, які літають із ручною поклажею та не бажають витрачати гроші на зареєстрований багаж, правила ніяк не зміняться.  Проте всі без виключення мандрівники мають зареєструватися на рейс онлайн перед тим, як вирушати до аеропорту, інакше доведеться доплачувати за чекін.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). 

авіарейси подорож літаки туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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