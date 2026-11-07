Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

У кожного з нас є свої уподобання щодо подорожей та стилю, але чи знали ви, що є речі, які категорично не слід одягати в літаку?Незалежно від того, чи йдеться про ваше здоров’я, чи про безпеку в літаку, насправді є одяг, який не слід вдягати перед польотом.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Шльопанці та туфлі на підборах

Деякі бортпровідники застерігають від носіння шльопанців під час польотів, оскільки вони не забезпечують ногам жодного комфорту. Таке взуття не підходить для екстрених ситуацій.

Якщо доведеться виходити з літака в темряві, пасажири можуть посковзнутися у шльопанцях. Те саме стосується і взуття на високих підборах — замість цього слід взути зручне та практичне взуття.

Прикраси

Ще один предмет, який не варто носити під час польоту, це прикраси. Це пов’язано з тим, що вони можуть зачепитися за різні предмети і, можливо, навіть пробити аварійний трап.

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Легінси

В разі пожежі на борту літака легінси можуть залишити жахливі шрами. Будь-які штучні волокна легше загоряються і прилипають до тіла. Краще обрати для польоту бавовняний одяг або будь-що з натуральних волокон.

Контактні лінзи

Під час польоту краще користуватися окулярами. Сухе повітря в салоні літака погано впливає на очі, і якщо ви носите контактні лінзи, вони будуть пересихати.

Шорти або короткі спідниці

Якщо ви подорожуєте в теплі краї, виникає спокуса одягнути шорти або спідницю. Проте крісла в літаках не чистяться регулярно. Ніколи не знаєш, наскільки там буде чисто, тож одягати у рейс штани. Так на вашу шкіру буде потрапляти в рази менше шкідливих мікроорганізмів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, American Airlines анонсувала нову послугу, яка дозволяє обирати бажані місця в літаку після завершення бронювання. Пасажири тепер можуть автоматично отримувати бажані місця ще до вильоту. Така функція доступна не пізніше ніж за 24 години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.