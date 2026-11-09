Самолет выполняет рейс. Фото: Turkish Airlines

Планируя путешествие на самолете, лучше заранее выяснить, сколько вещей можно взять с собой на борт. Ведь даже выгодный авиабилет может обойтись дороже из-за лишней сумки. Особенно неприятно узнать о доплате уже в аэропорту, когда времени перекладывать вещи нет. Известно, какие правила в отношении ручной клади действуют в Turkish Airlines и что разрешается брать в салон без дополнительных затрат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Turkish Airlines.

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Сколько ручной клади разрешено

В Turkish Airlines количество сумок зависит от того, каким классом вы летите. Если у вас билет эконом-класса, можно взять с собой:

один чемодан или дорожную сумку размером до 55 × 40 × 23 см и весом до 8 кг;

одну небольшую личную вещь размером до 40 × 30 × 15 см и весом до 4 кг.

Личной вещью может быть женская сумочка, небольшой рюкзак или ноутбук в чехле. Такую сумку нужно положить под сиденье перед собой.

В бизнес-классе вещей можно взять больше. Пассажирам разрешается взять два чемодана или сумки, каждая весом до 8 кг и размером до 55 × 40 × 23 см. В сумме это 16 кг ручной клади. Дополнительно можно взять личную вещь весом до 4 кг.

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Если вы летите с младенцем, для ребенка предусмотрено еще одно место ручной клади весом до 8 кг. Это правило действует как на внутренних, так и на международных рейсах независимо от класса.

Когда за багаж придется доплатить

Даже если вы уже прошли регистрацию, сумку могут проверить еще раз перед посадкой. Если она слишком большая, тяжелая или не имеет нужной бирки, ее отправят в багажное отделение. За такую перевозку придется заплатить.

Может быть и хуже. Если в багажном отделении уже нет места, сумку могут отправить в пункт назначения следующим доступным рейсом.

Но иногда сдать ручную кладь предлагают даже тем, у кого все соответствует правилам. Такое случается на переполненных рейсах, когда в салоне не хватает места для чемоданов. В этом случае сумку перевезут в багажном отделении бесплатно. Прежде чем сдать сумку, обязательно достаньте паспорт, лекарства, деньги, ценные вещи, повербанк и все, что может понадобиться во время полета.

Что можно перевозить в ручной клади

Шампунь, крем, духи, гели и аэрозоли можно брать в емкостях объемом до 100 мл каждая. Все флаконы нужно сложить в один прозрачный пакет с застежкой объемом до 1 литра.

Портативные зарядные устройства и запасные литиевые батареи нужно перевозить только в салоне самолета. Для обычной перевозки установлено ограничение до 100 Вт·ч.

Если летите с пересадкой, проверьте правила транзитного аэропорта. В некоторых странах даже запечатанные покупки из Duty Free могут не пропустить через контроль, если объем жидкости превышает 100 мл.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда пассажиры могут получить деньги за задержанный или отмененный авиарейс. Компенсация предусмотрена, если самолет задержали более чем на три часа, рейс отменили по вине авиакомпании или пассажира не пустили на борт из-за перебронирования. Но из-за плохой погоды или других форс-мажорных обстоятельств деньги могут не выплатить.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров с багажом. С 10 ноября чемоданы будут принимать только за час до вылета вместо 40 минут. Поэтому тем, кто сдает багаж, придется приезжать в аэропорт раньше. Пассажиры с ручной кладью будут летать по старым правилам.