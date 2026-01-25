Відео
Ручна поклажа Ryanair — яку сумку можна взяти з собою в літак

Дата публікації: 25 січня 2026 21:55
Ручна поклажа Ryanair у 2026 році — яку сумку можна брати в літак безкоштовно
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Прибуття в аеропорт із занадто великою або занадто важкою сумкою може обійтися вам у значну суму, тому завжди варто перевірити політику авіакомпанії. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair дозволяє брати на борт лише невелику сумку.

Дозволені розміри ручної поклажі зазначаються на офіційному сайті авіакомпанії.

Читайте також:

Яку сумку можна брати в літак Ryanair

Пасажири можуть без жодних доплат взяти на борт невелику сумку, яка має поміститися під переднім сидінням. Восени компанія збільшила розміри ручної поклажі з 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

Через перевищення розмірів пасажирам може буде відмовлено у посадці на літак, або мандрівникам доведеться сплатити додаткову суму за поміщення речей у багажний відсік.

Багаж, що перевищує розміри, може бути відмовлений при посадці або, за наявності можливості, поміщений у багажний відсік літака за плату в розмірі 70 євро.

"Якщо розміри ручної поклажі перевищують норми — його не пропустять через ворота посадки. У цьому випадку він буде поміщений у багажний відсік літака, і вам доведеться сплатити 70,00 євро (плюс ПДВ на внутрішніх рейсах)", — йдеться на сайті на авіаперевізника.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад. 

авіарейси подорож літаки туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
