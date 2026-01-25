Ручна поклажа Ryanair у 2026 році — яку сумку можна брати в літак безкоштовно

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Прибуття в аеропорт із занадто великою або занадто важкою сумкою може обійтися вам у значну суму, тому завжди варто перевірити політику авіакомпанії. Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair дозволяє брати на борт лише невелику сумку.

Дозволені розміри ручної поклажі зазначаються на офіційному сайті авіакомпанії.

Яку сумку можна брати в літак Ryanair

Пасажири можуть без жодних доплат взяти на борт невелику сумку, яка має поміститися під переднім сидінням. Восени компанія збільшила розміри ручної поклажі з 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

Через перевищення розмірів пасажирам може буде відмовлено у посадці на літак, або мандрівникам доведеться сплатити додаткову суму за поміщення речей у багажний відсік.

Багаж, що перевищує розміри, може бути відмовлений при посадці або, за наявності можливості, поміщений у багажний відсік літака за плату в розмірі 70 євро.

"Якщо розміри ручної поклажі перевищують норми — його не пропустять через ворота посадки. У цьому випадку він буде поміщений у багажний відсік літака, і вам доведеться сплатити 70,00 євро (плюс ПДВ на внутрішніх рейсах)", — йдеться на сайті на авіаперевізника.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад.