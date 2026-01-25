Видео
Ручная кладь Ryanair — какую сумку можно взять с собой в самолет

Дата публикации 25 января 2026 21:55
Ручная кладь Ryanair в 2026 году - какую сумку можно брать в самолет бесплатно
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Прибытие в аэропорт со слишком большой или слишком тяжелой сумкой может обойтись вам в значительную сумму, поэтому всегда стоит проверить политику авиакомпании. В частности, ирландский лоукостер Ryanair позволяет брать на борт лишь небольшую сумку.

Разрешенные размеры ручной клади указываются на официальном сайте авиакомпании

Какую сумку можно брать в самолет Ryanair

Пассажиры могут без всяких доплат взять на борт небольшую сумку, которая должна поместиться под передним сиденьем. Осенью компания увеличила размеры ручной клади с 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см. 

Из-за превышения размеров пассажирам может быть отказано в посадке на самолет, или путешественникам придется заплатить дополнительную сумму за помещение вещей в багажный отсек.

Багаж, превышающий размеры, может быть отказано при посадке или, при наличии возможности, помещен в багажный отсек самолета за плату в размере 70 евро.

"Если размеры ручной клади превышают нормы — его не пропустят через ворота посадки. В этом случае он будет помещен в багажный отсек самолета, и вам придется оплатить 70,00 евро (плюс НДС на внутренних рейсах)", — говорится на сайте на авиаперевозчика.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также мы писали, куда будут летать самолеты Ryanair в 2026 году. Компания объявила о рекордном летнем расписании.

авиарейсы путешествие самолеты туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
