Пересечение границы с котом, собакой и другими любимцами в 2025 году — правила ввоза животных в Европу

Песик путешествует в авто. Фото: freepik.com

Для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляции и оформить необходимые документы. Подготовка занимает около 4 месяцев, поэтому можно это сделать перед праздниками, чтобы потом не менять свои планы на отпуск из-за хвостика.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Реклама

Читайте также:

Как подготовить животное для выезда за границу

На первом этапе вам необходимо оформить ветеринарно-санитарный паспорт в государственной больнице ветеринарной медицины, прочипировать животное, сделать прививку от бешенства и внести эти сведения в документ.

Вакцину делают как в государственных так и в частных клиниках, однако документ, который позволяет пересекать границу вместе с животным, выдают только в государственных клиниках.

Через 30 дней после проведения прививки необходимо сделать анализ крови на титр антител. После всех проведенных манипуляций нужно ожидать еще 3 месяца после забора крови. Таким образом, подготовка животного к выезду занимает не менее 4 месяцев.

За 72 часа до выезда хозяину надо получить в государственной ветеринарной больнице или у инспекторов Госпродпотребслужбы:

форму Ф1;

ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.

Ранее мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.