Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Как подготовить животное для выезда за границу — документы

Как подготовить животное для выезда за границу — документы

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 10:12
Пересечение границы с котом, собакой и другими любимцами в 2025 году — правила ввоза животных в Европу
Песик путешествует в авто. Фото: freepik.com

Для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляции и оформить необходимые документы. Подготовка занимает около 4 месяцев, поэтому можно это сделать перед праздниками, чтобы потом не менять свои планы на отпуск из-за хвостика.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Реклама
Читайте также:

Как подготовить животное для выезда за границу

На первом этапе вам необходимо оформить ветеринарно-санитарный паспорт в государственной больнице ветеринарной медицины, прочипировать животное, сделать прививку от бешенства и внести эти сведения в документ.

Вакцину делают как в государственных так и в частных клиниках, однако документ, который позволяет пересекать границу вместе с животным, выдают только в государственных клиниках.

Через 30 дней после проведения прививки необходимо сделать анализ крови на титр антител. После всех проведенных манипуляций нужно ожидать еще 3 месяца после забора крови. Таким образом, подготовка животного к выезду занимает не менее 4 месяцев.

За 72 часа до выезда хозяину надо получить в государственной ветеринарной больнице или у инспекторов Госпродпотребслужбы:

  • форму Ф1;
  • ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.

Ранее мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.

правила путешествие животные Европа выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации