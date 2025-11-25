Как предотвратить укачивание в дороге — полезная функция смартфонов iPhone

Девушка пользуется телефоном в авто. Фото: freepik.com

Во время путешествия на авто многие пассажиры сталкиваются с проблемой укачивания. Нередко она возникает из-за того, что во время движения мы привыкли развлекать себя соцсетями и играми на смартфоне. Компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Полезная фишка iPhone для путешественников

Почти каждый третий человек в мире имеет высокую склонность к укачиванию — это очень распространенная проблема с неприятными симптомами, которая превращает любое путешествие на авто или автобусе в настоящее испытание. Однако известная американская компания Apple создала функцию Vehicle Motion Cues, которая поможет облегчить ваше путешествие.

Чтобы активировать доступную функцию на вашем смартфоне, просто перейдите в "Настройки" > "Доступность" > "Движение" на iPhone. После этого нажмите "Показывать сигналы движения автомобиля" и выберите или "Включено" или "Автоматически". В последнем случае функция будет работать всегда, когда вы движетесь транспортом. После включения Vehicle Motion Cues на экране появятся черные точки, которые помогут предотвратить защиту.

"Эти точки движутся синхронно с движением транспортного средства, помогая вашему мозгу соотносить то, что он видит, с тем, что чувствует. Этот эффект имеет целью уменьшить сенсорное несоответствие, которое вызывает укачивание", — рассказали в Apple.