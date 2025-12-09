Самые комфортные места в поезде Укрзализныци — советы проводника

Пассажиры Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Многие украинцы путешествуют поездами Укрзализныци — таким образом можно не только сэкономить на билетах, но и отдохнуть и выспаться. Однако комфорт поездки во многом зависит от места, которое вы себе забронируете. Опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе.

Об этом мужчина рассказал в интервью "Фокусу".

Лучшие места в поезде

По словам проводника, лучшие места в вагоне плацкарте это — 29, 30 и 31. Именно на них можно подзарядить гаджеты и вам не будет очень жарко, особенно летом.

"Во-первых, недалеко от туалета, но и не слишком близко. Во-вторых, в плацкарте там всегда есть розетка. Она может не работать, но вдруг повезет! Плюс к тому, открывается окно, потому что аварийные выходы ближе к середине вагона", — пояснил мужчина.

Проводник добавил, что большинство путешественников считает первые места в поездах лучшими. Он объяснил, почему они могут быть не лучшим выбором, особенно после наступления холодов.

"В первых купе очень слышно, как люди выходят-заходят, шумят; двери скрипят или вообще не закрываются, а зимой еще и тянет холод и сигаретный дым из тамбура. Уже молчу о том, что пассажиры сносят туда белье и поднимают пыль", — подчеркнул он.

