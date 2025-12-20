Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Самая красивая 120-летняя ж/д станция, которая поразит каждого

Самая красивая 120-летняя ж/д станция, которая поразит каждого

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 05:12
В США есть скрытая железнодорожная станция City Hall Station — чем уникальна
City Hall Station в Нью-Йорке. Фото: downtownny.com

В мире есть множество красивых железнодорожных станций, и большинство из них можно легко посетить, поскольку поезда прибывают каждые несколько минут. Но есть один вокзал, скрытый под самым богатым городом мира, однако с 1945 года там не останавливался ни один пассажирский поезд.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Спрятанная железная дорога в Нью-Йорке

Станция расположена под Нью-Йорком, который официально является самым богатым городом мира по количеству проживающих там миллионеров и миллиардеров. Железнодорожная станция называется City Hall Station, также известная как City Hall Loop.

Она была спроектирована архитекторами Джорджем Хейнсом и Кристофером Ла Фарже и открыта 27 октября 1904 года как часть первой линии метро в Нью-Йорке.

Уникальная архитектура City Hall Station впечатляет — изогнутые платформы, элементы романского стиля, латунные люстры и кафельные потолки, созданные мастером-строителем Рафаэлем Гуаставино.

Однако с ростом населения Нью-Йорка небольшая изогнутая платформа уже не могла вместить более длинные поезда города. Поскольку поблизости была расположена станция Бруклинский мост, City Hall Station была окончательно закрыта для общественности 31 декабря 1945 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя станция сейчас не функционирует, здесь проводят экскурсии. Билеты стоят 50 долларов и очень быстро раскупаются. Прогулка по станции длится около 90 минут. Посетителям рассказывают историю строительства метро в Нью-Йорке, в частности, о ранних экспериментах Альфреда Бича с пневматическими трубами.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда представленные компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются вне поля зрения туристов.

США история поезда вокзалы архитектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации