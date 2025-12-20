В США есть скрытая железнодорожная станция City Hall Station — чем уникальна

City Hall Station в Нью-Йорке. Фото: downtownny.com

В мире есть множество красивых железнодорожных станций, и большинство из них можно легко посетить, поскольку поезда прибывают каждые несколько минут. Но есть один вокзал, скрытый под самым богатым городом мира, однако с 1945 года там не останавливался ни один пассажирский поезд.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Спрятанная железная дорога в Нью-Йорке

Станция расположена под Нью-Йорком, который официально является самым богатым городом мира по количеству проживающих там миллионеров и миллиардеров. Железнодорожная станция называется City Hall Station, также известная как City Hall Loop.

Она была спроектирована архитекторами Джорджем Хейнсом и Кристофером Ла Фарже и открыта 27 октября 1904 года как часть первой линии метро в Нью-Йорке.

Уникальная архитектура City Hall Station впечатляет — изогнутые платформы, элементы романского стиля, латунные люстры и кафельные потолки, созданные мастером-строителем Рафаэлем Гуаставино.

Однако с ростом населения Нью-Йорка небольшая изогнутая платформа уже не могла вместить более длинные поезда города. Поскольку поблизости была расположена станция Бруклинский мост, City Hall Station была окончательно закрыта для общественности 31 декабря 1945 года.

Хотя станция сейчас не функционирует, здесь проводят экскурсии. Билеты стоят 50 долларов и очень быстро раскупаются. Прогулка по станции длится около 90 минут. Посетителям рассказывают историю строительства метро в Нью-Йорке, в частности, о ранних экспериментах Альфреда Бича с пневматическими трубами.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда представленные компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются вне поля зрения туристов.