Компания SNCF ввела "вагоны для взрослых" — перевозчик нарвался на жесткую критику

Французская железнодорожная компания SNCF выделила отдельный вагон в поезде TGV из Парижа, в котором запретила проезд для детей в возрасте до 12 лет. Однако из-за такого запрета перевозчик столкнулся с волной критики.

Компания SNCF попала в скандал

Отмечается, что перевозчик добавил новый эксклюзивный первый класс под названием Optimum предназначен для "тех, кто часто путешествует, деловых людей, которые хотят наслаждаться большим комфортом". В нем запретили поездки для детей младше 12 лет.

"Эксклюзивный комфорт в полностью выделенном вагоне первого класса, с расположением сидений, разработанным для сохранения вашей приватности, для спокойного путешествия, идеального для работы или отдыха. Для обеспечения максимального комфорта в выделенном пространстве дети не допускаются", — говорится в сообщении SNCF.

Французский верховный комиссар по вопросам детей Сара Эль Хаири назвала запрет "шокирующим". Она подчеркнула, что путешествие с детьми — это "не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно поддерживать".

Комиссар также сообщила, что встретится с генеральным директором группы SNCF Жаном Кастексом, чтобы обсудить запрет на перевозку детей.

В компании уже отреагировали на громкий скандал. Там подчеркнули, что ограничения действуют только в будние дни и распространяются всего на 8% мест.

"Это означает, что 92% других мест доступны для всех, а в выходные — 100%", — добавили в SNCF.

