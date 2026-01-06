Новый поезд между Эстонией и Латвией — расписание и цены на билеты

Поезд Elron. Фото: Aron Urb/Elron

Запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия). Новый маршрут сократил пассажирам время в пути между двумя городами примерно до трех с половиной часов.

Об этом сообщает Estonian World.

Новый поезд между Эстонией и Латвией

Эстонская государственная железнодорожная компания Elron несколько лет работала над запуском этого маршрута.

Первый поезд из Тарту отправился 5 января в 7:23, останавливаясь в Валге, Валмиере, Цесисе и Сигулде. Он прибыл в Ригу в 14:07.

Обратно поезд возвращался в 15:17, останавливаясь в Сигулде, Цесисе, Валмиери и Валзи. Регулярное сообщение на этом маршруте запустят с 12 января. Цена билета будет колебаться от 19 до 22 евро.

Несмотря на добавление нового рейса, старый маршрут Таллинн — Тарту — Рига — Вильнюс также оставят, а также впоследствии будет добавлен дополнительный рейс с пересадкой на линии Таллинн — Тарту — Рига по пятницам, субботам и воскресеньям.

