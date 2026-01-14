Видео
В Европе появится железнодорожный рейс сразу через 5 стран

Дата публикации 14 января 2026 07:32
European Sleeper летом запустит новый рейс в Милан — сколько будут стоить билеты
Поезд European Sleeper. Фото: European Sleeper

Бельгийско-нидерландский концерн European Sleeper запускает новый ночной железнодорожный рейс через 5 популярных стран Европы. Перевозчик предлагает доступные цены на комфортные путешествия.

Об этом сообщает Travel off path.

Новый рейс European Sleeper

Отмечается, что уже с июня 2016 года пассажиры смогут добраться ночными поездами из Бельгии и Нидерландов в итальянский Милан.

По данным железнодорожного оператора, новый маршрут будет иметь два разных пункта отправления. В частности, пассажиры смогут сесть на ночной поезд в Амстердаме (Нидерланды) или Брюсселе (столица Бельгии), впоследствии к нему будут подсоединять вагоны в немецком Кельне.

После въезда в Германию поезда будут курсировать по Швейцарии по историческому маршруту Симплон. В частности, они будут останавливаться в Берне и Бриге, а затем пересекать границу Северной Италии в Домодоссоле.

Далее поезда будут останавливаться в Стреге, на берегу озера Маджоре после чего будут следовать до конечной станции Милано Централе. Предварительно, поезда будут курсировать по понедельникам, четвергам и субботам.

Билеты поступят в продажу в январе-феврале 2026 года. Их можно будет приобрести на официальном веб-сайте European Sleeper. Стоимость билетов будет зависеть от направления и дня недели. Так, в среднем они обойдутся от 30 до 50 евро.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Италия путешествие Европа туризм поезд
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
