PKP Intercity запустила тендер на 20 поездов — когда будут курсировать

Поезд PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Популярный польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов. Они будут разгонять скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Об этом сообщает Railway News.

Новые поезда PKP Intercity в Польше

Отмечается, что компания впервые в Польше покупает пассажирские поезда такой категории скорости. Контракт охватывает поставки поездов, а также их долгосрочное техническое обслуживание и проектирование и строительство специализированного технического обслуживания.

Документ также включает опцию на дополнительные 35 поездов. Одним из требований к участникам тендера является документально подтвержденный опыт поставки подвижного состава с максимальной скоростью не менее 250 км/ч.

Оператор установил более длительный график закупки, ссылаясь на техническую сложность проекта и ожидаемый уровень заинтересованности рынка. Заявки на участие в тендере принимаются до конца апреля 2026 года, а заключение контракта ожидается в августе 2027 года.

Первая партия из 20 поездов предназначена в первую очередь для обслуживания запланированной высокоскоростной линии "Y", которая будет включать рейсы:

Варшава — Лодзь — Вроцлав;

Варшава — Лодзь — Познань — Щецин;

Варшава — Лодзь — Познань — Берлин.

В долгосрочной перспективе оператор рассматривает возможность использования скоростного подвижного состава на запланированной новой железнодорожной линии № 5, соединяющей Варшаву с Плоцком, Грудзядзом, Гданьском и Гдыней.

