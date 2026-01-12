Видео
PKP Intercity приобретет новые скоростные поезда — детали

PKP Intercity приобретет новые скоростные поезда — детали

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 19:48
PKP Intercity запустила тендер на 20 поездов — когда будут курсировать
Поезд PKP Intercity. Фото: instagram.com/pkp_intercity

Популярный польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов. Они будут разгонять скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Об этом сообщает Railway News.

Читайте также:

Новые поезда PKP Intercity в Польше

Отмечается, что компания впервые в Польше покупает пассажирские поезда такой категории скорости. Контракт охватывает поставки поездов, а также их долгосрочное техническое обслуживание и проектирование и строительство специализированного технического обслуживания.

Документ также включает опцию на дополнительные 35 поездов. Одним из требований к участникам тендера является документально подтвержденный опыт поставки подвижного состава с максимальной скоростью не менее 250 км/ч.

Оператор установил более длительный график закупки, ссылаясь на техническую сложность проекта и ожидаемый уровень заинтересованности рынка. Заявки на участие в тендере принимаются до конца апреля 2026 года, а заключение контракта ожидается в августе 2027 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая партия из 20 поездов предназначена в первую очередь для обслуживания запланированной высокоскоростной линии "Y", которая будет включать рейсы:

  • Варшава — Лодзь — Вроцлав;
  • Варшава — Лодзь — Познань — Щецин;
  • Варшава — Лодзь — Познань — Берлин.

В долгосрочной перспективе оператор рассматривает возможность использования скоростного подвижного состава на запланированной новой железнодорожной линии № 5, соединяющей Варшаву с Плоцком, Грудзядзом, Гданьском и Гдыней.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).

Также мы писали о необычных железных дорогах мира. Они превратят ваш маршрут из точки А в точку Б в настоящее приключение.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
