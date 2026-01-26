Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Залізничну компанію Франції розкритикували через дискримінацію

Залізничну компанію Франції розкритикували через дискримінацію

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 10:25
Компанія SNCF запровадила "вагони для дорослих" — перевізник нарвався на жорстку критику
Потяг TGV. Фото: railcargo.com

Французька залізнична компанія SNCF виділила окремий вагон в потязі TGV з Парижу, в якому заборонила проїзд для дітей віком до 12 років. Проте через таку заборону перевізник стикнувся із хвилею критики.

Про це пише The Independent.

Реклама
Читайте також:

Компанія SNCF втрапила у скандал 

Зазначається, що перевізник додав новий ексклюзивний перший клас під назвою Optimum призначений для "тих, хто часто подорожує, ділових людей, які хочуть насолоджуватися більшим комфортом". В ньому заборонили поїздки для дітей молодше 12 років.

"Ексклюзивний комфорт у повністю виділеному вагоні першого класу, з розташуванням сидінь, розробленим для збереження вашої приватності, для спокійної подорожі, ідеальної для роботи або відпочинку. Для забезпечення максимального комфорту у виділеному просторі діти не допускаються", — йдеться в повідомленні SNCF.

Французький верховний комісар з питань дітей Сара Ель Хаїрі назвала заборону "шокуючою". Вона підкреслила, що подорож із дітьми — це "не проблема, яку потрібно вирішувати, а реальність, яку потрібно підтримувати".

Комісар також повідомила, що зустрінеться з генеральним директором групи SNCF Жаном Кастексом, щоб обговорити заборону на перевезення дітей.

В компанії вже відреагували на гучний скандал. Там підкреслили, що обмеження діють лише в будні дні та поширюються всього на 8% місць.

"Це означає, що 92% інших місць доступні для всіх, а у вихідні — 100%", — додали в SNCF.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія).

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

Франція діти подорож поїзди дискримінація
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації