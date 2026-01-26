Компанія SNCF запровадила "вагони для дорослих" — перевізник нарвався на жорстку критику

Потяг TGV. Фото: railcargo.com

Французька залізнична компанія SNCF виділила окремий вагон в потязі TGV з Парижу, в якому заборонила проїзд для дітей віком до 12 років. Проте через таку заборону перевізник стикнувся із хвилею критики.

Про це пише The Independent.

Компанія SNCF втрапила у скандал

Зазначається, що перевізник додав новий ексклюзивний перший клас під назвою Optimum призначений для "тих, хто часто подорожує, ділових людей, які хочуть насолоджуватися більшим комфортом". В ньому заборонили поїздки для дітей молодше 12 років.

"Ексклюзивний комфорт у повністю виділеному вагоні першого класу, з розташуванням сидінь, розробленим для збереження вашої приватності, для спокійної подорожі, ідеальної для роботи або відпочинку. Для забезпечення максимального комфорту у виділеному просторі діти не допускаються", — йдеться в повідомленні SNCF.

Французький верховний комісар з питань дітей Сара Ель Хаїрі назвала заборону "шокуючою". Вона підкреслила, що подорож із дітьми — це "не проблема, яку потрібно вирішувати, а реальність, яку потрібно підтримувати".

Комісар також повідомила, що зустрінеться з генеральним директором групи SNCF Жаном Кастексом, щоб обговорити заборону на перевезення дітей.

В компанії вже відреагували на гучний скандал. Там підкреслили, що обмеження діють лише в будні дні та поширюються всього на 8% місць.

"Це означає, що 92% інших місць доступні для всіх, а у вихідні — 100%", — додали в SNCF.

