Главная Транспорт Отдельные комнаты и столовая — где ночуют машинисты метро в Киеве

Отдельные комнаты и столовая — где ночуют машинисты метро в Киеве

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:19
Метро в Киеве — машинист показал комнаты отдыха в электродепо (видео)
Поезд прибывает на станцию метро. Фото: УНИАН

Метрополитен — одна из самых оживленных транспортных артерий Киева, по которой тысячи украинцев добираются на работу, в школу, в больницу или к местам отдыха. Ежедневно его работу обеспечивают сотни работников. Один из машинистов киевского метро показал свою привычную ночную смену.

Соответствующим видео поделился dimitrij_driver в Instagram.

Читайте также:

Как проходит ночная смена машиниста

Один из подписчиков поинтересовался у машиниста, где ночью отдыхают работники метро. Работник метрополитена показал, что после 11 часов ночи — когда все поезда уже стоят на подвижном составе, он может отдохнуть.

Комнаты отдыха находятся в электродепо. Перед сменой каждому работнику выделяют отдельную комнату, которая рассчитана на два человека. В начале каждой смены работник должен расписаться о прибытии в депо в отдельном журнале.

Машинист рассказал, что всего в электродепо 24 комнаты для отдыха, есть отдельная столовая со всем необходимым (кулер с водой, холодильник и микроволновка), а также душевая комната с туалетом. Хотя ремонт устаревший, в помещениях все довольно чисто и опрятно.

А каждой комнате для отдыха стоит две отдельные кровати, каждому работнику выдается отдельный комплект постельного белья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. Сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

