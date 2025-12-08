В Киеве запустили еще один двухэтажный автобус — куда будет направляться

Двухэтажный городской автобус модели MAN A39. Фото: Управа КПТ

В Киеве запустили еще один совершенно новый двухэтажный городской автобус модели MAN A39 по маршруту №59. Этот транспорт стал четвертым и последним по серии, подаренной столице городом-побратимом Берлином. Все автобусы запускали в столице поэтапно в течение осени.

Об этом сообщили в "Управе КПТ".

Отмечается, что автобус будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и авторынком "Чапаевка". Он имеет 83 места для сидения: 28 — на первом этаже и 55 — на втором. Кроме того, в MAN A39 предусмотрено 45 мест для стоячих пассажиров.

Автобус оборудован панорамными окнами, кондиционером, а также USB-портами для подзарядки гаджетов. Он также был создан с учетом принципов безбарьерности — кроме низкого пола и двух пандусов, в нем предусмотрены два отдельных места для лиц на креслах колесных.

