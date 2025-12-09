4 трамвайных маршрута В Киеве изменят движение — с чем связано

Ряд трамваев в Киеве временно изменили маршрут движения (схема)
В Киеве на период с 8 декабря по 26 декабря были изменены маршруты четырех трамваев №№ 11, 12, 16, 19. Изменения связаны с проведением ремонтных работ трамвайных путей на ул. Кирилловской. Для перевозки пассажиров временно добавлен автобусный рейс, который будет курсировать с Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".
Изменено движение трамваев в Киеве
Отмечается, что каждый день (кроме выходных дней) в период с 10:00 ч. до 17:00 ч. движение трамваев будет организовано:
- маршруты №№11,12,16 соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко;
- маршрут № 19 от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".
Как отметили в "Киевпастранс", на период проведения ремонтных работ будет курсировать автобусный рейс № 19Т по маршруту:
- ул. Спасская;
- ул. Межигорская;
- ул. Щекавицкая;
- ул. Константиновская;
- ул. Оленевская;
- ул. Кирилловская;
- ул. Сырецкая;
- ул. Семена Скляренко;
- ул. Автозаводская;
- ул. Полярная до площади Тараса Шевченко.
В обратном же направлении к Контрактовой площади автобусное движение организовано через:
- ул. Полярную;
- ул. Автозаводскую;
- ул. Семена Скляренко;
- ул. Сырецкую;
- ул. Кирилловскую;
- ул. Щекавицкую;
- ул. Константиновскую;
- ул. Спасскую.
