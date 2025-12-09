4 трамвайных маршрута В Киеве изменят движение — с чем связано

Трамвай в Киеве. Фото: Суспільне Новини/Дарья Григоренко

В Киеве на период с 8 декабря по 26 декабря были изменены маршруты четырех трамваев №№ 11, 12, 16, 19. Изменения связаны с проведением ремонтных работ трамвайных путей на ул. Кирилловской. Для перевозки пассажиров временно добавлен автобусный рейс, который будет курсировать с Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Отмечается, что каждый день (кроме выходных дней) в период с 10:00 ч. до 17:00 ч. движение трамваев будет организовано:

маршруты №№11,12,16 соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко;

маршрут № 19 от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Как отметили в "Киевпастранс", на период проведения ремонтных работ будет курсировать автобусный рейс № 19Т по маршруту:

ул. Спасская;

ул. Межигорская;

ул. Щекавицкая;

ул. Константиновская;

ул. Оленевская;

ул. Кирилловская;

ул. Сырецкая;

ул. Семена Скляренко;

ул. Автозаводская;

ул. Полярная до площади Тараса Шевченко.

В обратном же направлении к Контрактовой площади автобусное движение организовано через:

ул. Полярную;

ул. Автозаводскую;

ул. Семена Скляренко;

ул. Сырецкую;

ул. Кирилловскую;

ул. Щекавицкую;

ул. Константиновскую;

ул. Спасскую.

Маршрут трамвая №19. Фото: "Киевпастранс"

Маршрут автобуса №19Т. Фото: "Киевпастранс"

Измененный маршрут трамваев №№ 11, 12, 16, 19 Фото: "Киевпастранс"

