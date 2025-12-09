Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ряд трамваев в Киеве временно изменили маршрут движения (схема)

Ряд трамваев в Киеве временно изменили маршрут движения (схема)

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 10:22
4 трамвайных маршрута В Киеве изменят движение — с чем связано
Трамвай в Киеве. Фото: Суспільне Новини/Дарья Григоренко

В Киеве на период с 8 декабря по 26 декабря были изменены маршруты четырех трамваев №№ 11, 12, 16, 19. Изменения связаны с проведением ремонтных работ трамвайных путей на ул. Кирилловской. Для перевозки пассажиров временно добавлен автобусный рейс, который будет курсировать с Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Реклама
Читайте также:

Изменено движение трамваев в Киеве

Отмечается, что каждый день (кроме выходных дней) в период с 10:00 ч. до 17:00 ч. движение трамваев будет организовано:

  • маршруты №№11,12,16 соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко;
  • маршрут № 19 от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Как отметили в "Киевпастранс", на период проведения ремонтных работ будет курсировать автобусный рейс № 19Т по маршруту:

  • ул. Спасская;
  • ул. Межигорская;
  • ул. Щекавицкая;
  • ул. Константиновская;
  • ул. Оленевская;
  • ул. Кирилловская;
  • ул. Сырецкая;
  • ул. Семена Скляренко;
  • ул. Автозаводская;
  • ул. Полярная до площади Тараса Шевченко.

В обратном же направлении к Контрактовой площади автобусное движение организовано через:

  • ул. Полярную;
  • ул. Автозаводскую;
  • ул. Семена Скляренко;
  • ул. Сырецкую;
  • ул. Кирилловскую;
  • ул. Щекавицкую;
  • ул. Константиновскую;
  • ул. Спасскую.
None - фото 1
Маршрут трамвая №19. Фото: "Киевпастранс"
None - фото 2
Маршрут автобуса №19Т. Фото: "Киевпастранс"
None - фото 3
Измененный маршрут трамваев №№ 11, 12, 16, 19 Фото: "Киевпастранс"

Ранее мы рассказывали о работе красной ветки метро в Киеве в декабре — куда курсируют поезда и какой интервал их движения.

Также мы писали, что в Киеве запустили еще один совершенно новый двухэтажный городской автобус модели MAN A39 по маршруту №59. Он будет курсировать между станцией метро "Академгородок" и Авторынком "Чапаевка"

Извините, но во время проверки текста что-то пошло не так. Перезапуск браузера, возможно, сможет исправить эту проблему. (0)

Киев ремонт путешествие транспорт трамвай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации